Nürnberger Schülerinnen und Schüler spenden für Straßenambulanz

Schülerinnen und Schüler der Dr.-Theo-Schöller-Mittelschule in Nürnberg haben am Dienstag ihre im Rahmen eines Projekts gesammelten Spendengelder an die Straßenambulanz der Caritas übergeben. Insgesamt kam bei der Spendensammlung eine Summe von 505 Euro zusammen, teilt die Stadt mit.

Buttons und Plakate verkauft: Schüler sammeln Spenden für Straßenambulanz

Die Aktion fand in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" (SOR) statt. Dabei verkauften die Schüler unter anderem Buttons und Plakate, die in der Deutschklasse 8/9 für Sprach-Anfängerinnen und -Anfänger erstellt wurden.

Die Aktion war Teil des Projekts Goldwert, bei dem es laut Stadt darum geht, nachhaltige Werte-Ermittlung und -Vermittlung in den Schulalltag zu integrieren.