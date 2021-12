Nürnberger Schülerinnen danken Klinikpersonal mit Geschenken

Danken für die Arbeit, die die Mitarbeitenden in den Nürnberger Kliniken leisten – und eine Freude machen. Das war das Ziel der Geschenke-Aktion von Schülerinnen der Maria-Ward-Schulen in Nürnberg – staatlich anerkannter Mädchenschulen unter der Trägerschaft der Erzdiözese Bamberg. Am Freitag haben sie ihre Präsente übergeben und dabei den Klinik-Mitarbeitenden – und sich selbst –eine Freude gemacht.

Kleines Zeichen mit großer Wirkung

Tüten voll gepackt mit kleinen Geschenken wie Schokolade, Handcreme und selbst gebastelte Plakate und Sterne haben die Schülerinnen Mila Wegehaupt (16 Jahre) und Emilia Schönemann (15 Jahre) für die Mitarbeitenden des Südklinikums in Nürnberg dabei. Empfangen wurden sie von den Seelsorgenden des Klinikums vor dem Haupteingang. Die Freude über diese besondere Aktion war groß. "Ich bin überwältigt, dass Schülerinnen an das Personal des Krankenhauses denken", so Seelsorgerin Annemarie Maurer. Ihre Kollegin Susanne Bammessel stimmt zu und sagt, dass dies ein kleines Zeichen sei mit großer Wirkung. Das gebe dem Personal wieder neue Energie, die sich derzeit alle, nicht nur auf der Intensivstation, "die Hacken ablaufen", so Bammessel.

Idee von zwei Lehrerinnen – aus Ärger

Die Idee zu der besonderen Geschenkaktion hatten die beiden Lehrerinnen Barbara Bauer und Katharina Lange. Sie habe sich wahnsinnig geärgert, so Barbara Bauer, dass die Mitarbeitenden in den Krankenhäusern immer noch am Limit arbeiten und politisch nicht viel passiere. Zusammen mit ihrer Kollegin habe sie dann beschlossen, diese besondere Aktion zu starten. Was als kleine Idee der Realschule der Maria-Ward-Schulen gestartet war, fand schnell auch beim Gymnasium und der Grundschule Anklang und so sind die rund 500 Geschenke zusammen gekommen, erzählt Lehrerin Katharina Lange.

Freude auch bei den Schülerinnen

Für die beiden Schülerinnen Mila Wegehaupt und Emilia Schönemann war es ebenfalls etwas Besonderes, die Geschenke am Südklinikum zu übergeben. "Wir sind sehr froh, dass da auch so viel zusammen gekommen ist und sich das Personal des Klinikums so gefreut hat", sagt Emilia Schönemann. Ihre Mitschülerin Mila ergänzt, dass sie gerade mal knapp zwei Wochen Zeit zum Sammeln der Geschenke hatten. Dass sich das Personal so gefreut habe, gebe einen "kleinen Kick" so etwas vielleicht bald wieder zu wiederholen, so Mila.

Sterne für die Stationen und Geschenke verteilen

Auch am Klinikum Nord fand mittags eine Geschenkübergabe statt. Für die Seelsorgenden des Klinikums Nürnberg, die die Geschenke angenommen haben, geht es jetzt darum, die rund 500 Präsente gerecht auf den Stationen zu verteilen. Annemarie Maurer ist zuversichtlich, dass das irgendwie klappt. Die selbst gebastelten Sterne sollen auf jeden Fall auf den Stationen und für alle sichtbar aufgehängt werden.