Nürnberger Schüler pflanzen 3.000 Bäume

Aus Traubeneiche, Winterlinde und Hainbuche soll auf einer Fläche von 3.400 Quadratmetern ein neuer Laubmischwald in Nürnberg-Fischbach entstehen. Mit dem Waldprojekt hat sich die Scharrer-Mittelschule wieder für das Projekt “Umweltschule in Europa“ beworben.

Wertvolle Erfahrung für Schüler

Ziel ist es dabei, Schulen im Bereich nachhaltige Entwicklung voranzubringen. Für die Schüler sei es eine "wertvolle Erfahrung", den Wald durch die Pflanzaktion zu "erleben", sagte Markus Philipp, Rektor der Scharrer-Mittelschule. Initiiert wurde die Pflanzaktion von der Sparda-Bank Nürnberg mit Unterstützung des Servicebetriebs Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör).

Trockenübungen mit Experten

Insgesamt beteiligten sich heute am schulfreien Buß- und Bettag zehn Schüler an der Aktion. Die Schüler hatten dafür vorab schon etwas geübt: "Es war ein Mitarbeiter des Tiergartens Nürnberg bei uns in der Schule und hat mit den Schülern schon mal ein paar Trockenübungen durchgeführt, damit sie wissen, wie das Pflanzen durchgeführt wird", so Philipp.