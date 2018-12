Nürnberger schockiert nach dem Angriff auf drei Frauen

Es sei ein blödes Gefühl, weil der Täter noch nicht gefasst sei, sagte eine Passantin am Morgen zum Bayerischen Rundfunk. Die Polizei hatte in der Nacht mit Hubschraubern nach dem oder den Tätern gefahndet. Doch ohne Erfolg. Einen terroristischen Hintergrund schließt die Polizei derzeit aus.

Ermittler wollen Opfer befragen

Um 13 Uhr will die Polizei in einer Pressekonferenz über den aktuellen Stand der Ermittlungen informieren. Gestern Abend waren drei Frauen unabhängig voneinander im Nürnberger Stadtteil Sankt Johannis in einem Abstand von etwa vier Stunden auf offener Straße niedergestochen worden. Die Ermittler hoffen, die Opfer noch heute befragen zu können. Von ihnen erhofft sich die Polizei wichtige Hinweise auf den flüchtigen Täter. Zudem sollen Anwohner befragt werden, die womöglich mitbekommen haben, wie und von wem die drei Frauen niedergestochen wurden.

Tatorte im Stadtteil Sankt Johannis

Wie die Polizei berichtet, hat sich der erste Angriff um 19:20 Uhr im Kirchenweg ereignet. Zunächst hatte ein Unbekannter eine 56-jährige Frau, die in Richtung Johannisstraße unterwegs war, niedergestochen. Gegen 22:45 Uhr wurde eine zweite Frau in der Arndtstraße Opfer eines unbekannten Täters. Kurz darauf griff ein Unbekannter eine 34-Jährige an und stach ebenfalls auf sie ein. Sie war in der Campestraße auf dem Heimweg unterwegs. Alle Frauen wurden notoperiert. Zwei befinden sich noch immer in Lebensgefahr.

Täterbeschreibung

Der oder die Täter sollen ca. 25 - 30 Jahre alt und zwischen 175 und 180 cm groß und kräftig sein. Über die Bekleidung gibt es ungleiche Angaben: orange Jogginghose, schwarze Jacke, blaues Jackett. Welche Tatwaffe im Einsatz war, ist derzeit nicht bekannt.

Hinweise werden erbeten an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333.