Nürnberger Saal 600 offiziell an IANP übergeben

In einem symbolischen Akt überreichte der Präsident des Oberlandesgerichts Nürnberg, Thomas Dickert, einen mit den Initialen der Akademie verzierten Schlüssel an IANP-Leiter Klaus Rackwitz. Die Internationale Akademie der Nürnberger Prinzipien (IANP) sei froh und dankbar, den Ort, an dem das Internationale Völkerstrafrecht seinen Anfang nahm nun nutzen zu können, erklärte Rackwitz.

Ort des Austauschs über aktuelles Völkerstrafrecht

Der Saal 600 habe eine unglaubliche Wirkung auf Juristinnen und Juristen aus aller Welt und solle den Praktikerinnen und Praktikern künftig unter anderem zum Austausch über das aktuelle Völkerstrafrecht zur Verfügung stehen. OLG-Präsident Dickert bezeichnete den Saal 600 als "Nukleus des Memoriums Nürnberger Prozesse". Er betonte in seiner Ansprache, der Saal sei dennoch "nicht nur Museum": Er sei ein Ort der Begegnung und Erinnerung – künftig würden Akademie, Memorium und Justiz hier Veranstaltungen abhalten und die Bedeutung des Saals so weiter würdigen.

Saal 600 als Symbol: "Niemand steht über dem Gesetz"

Für den Völkerrechtsberater der Bundesregierung, Christophe Eick, steht fest, dass die Akademie Nürnbergs Vermächtnis, dass niemand über dem Gesetz steht, weitertragen wird. Jeder könne zur Verantwortung gezogen werden, dafür stehe der Saal 600 mit seiner Geschichte.