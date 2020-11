Nürnberger Rostbratwürste mit Fleisch aus Dänemark?

Bild

Ein Herkunftssiegel gibt an, wo Ware produziert wurde. Allerdings müssen nicht alle Produktionsschritte vor Ort stattfinden. So dürfen in Nürnberger Rostbratwürsten dänische Schweine verarbeitet werden. Dagegen protestieren fränkische Landwirte.

© Florian Kienast / BR