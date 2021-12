Nürnberger Reichswald: Mountainbiker pflanzen 600 Bäume

Es ist alles andere als gemütlich an diesem frostigen Vormittag mitten im Nürnberger Reichswald in der Nähe von Rehhof. Dicke Tropfen platschen von den Bäumen, einen Schirm haben die wenigsten dabei. Dennoch sind alle vor Ort höchst motiviert, dem Wald heute etwas zurückzugeben.

Insgesamt 600 etwa 15 Zentimeter hohe Weißtannen wollen die Biker der "Deutschen Initiative Mountainbike e.V." unter Anleitung von Mitarbeitern der Bayerischen Staatsforsten auf dem abschüssigen Waldgelände einpflanzen. "Wir nutzen das Areal hier regelmäßig für unseren Freizeitsport, also wollen wir dem Wald auch dankend etwas zurückgeben", sagt ein Mountainbiker, der schon die Schaufel in der Hand hält.

Markierungen für neue Trails

Die vielen kleinen Tannen sollen aber nicht nur ein kleines Wiederaufforstungsprojekt sein, sondern auch drei neue Abfahrtsrouten für Mountainbiker im Lorenzer Reichswald markieren. Ziel sei es, so Achim Ulrich vom Forstbetrieb Nürnberg, dass sich die Fahrer nur auf diesen Wegen bewegen. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Diskussionen geben. Mountainbike-Fahrer wurden kritisiert, den Wald mit ihrem Sport zu schädigen und sich nicht an befestigte Routen zu halten.

Die Initiative Mountainbike e.V. tauscht sich seit längerem mit den Bayerischen Staatsforsten aus, um an gemeinsamen Lösungen zu arbeiten. Denn eins sei klar, so Johannes Wurm vom Forstbetrieb Nürnberg: "Der Erholungsdruck sei da, die Mountainbiker auch. Wir wollen den Fahrerinnen und Fahrern attraktive Trails anbieten für verschiedene Fahrniveaus."

Illegale Routen stillgelegt

Illegale Fahrlinien im Reichswald würden quasi stillgelegt und renaturiert, zugunsten neuer, erlaubter Routen natürlichen Charakters, also keine großen Sprung-Rampen oder dergleichen. Die insgesamt 600 Containerpflanzen sind in einer Baumschule bereits fast vier Jahre gewachsen und sollen nun Wurzeln schlagen im Reichswald. Zusätzliche Schilder weisen den Mountainbikern den Weg. Die Bäumchen wurden mit einem sogenannten Verbiss-Schutzmittel überzogen, so dass Rehen und anderen Tieren die Lust vergeht, die frisch gepflanzten Bäumchen anzuknabbern.