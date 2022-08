Nürnberger Reichsparteitagsgelände: NS-Geschichte im Bahnhof

Die Stadt Nürnberg will am ehemaligen NS-Reichsparteitagsgelände ein neues Informationsangebot aufbauen. Dazu hat sie nun den ehemaligen Bahnhof Dutzendteich gekauft, der sich in direkter Nähe zum Zeppelinfeld befindet. Den Bahnhof nutzten die Nationalsozialisten während ihrer Reichsparteitage von 1933 bis 1938. Im Minutentakt kamen während der Massenveranstaltungen Züge mit Tausenden Parteitagsteilnehmern an.

Ehemaliger Bahnhof Dutzendteich wird umgebaut

Der Erwerb des Bahnhofs ermögliche es, direkt am historischen Ort zu informieren, teilte Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) mit. Gleichzeitig könne die Funktion des Bahnhofs für das Reichsparteitagsgelände verdeutlicht werden. Die Stadt Nürnberg will das denkmalgeschützte Gebäude, das zuletzt als Gaststätte genutzt wurde, bis 2024 umbauen.