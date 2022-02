Nürnberger Rathaus trägt Trauer für Uschi Unsinn

Kampf für Gleichberechtigung

Scherzer war das Gesicht der LGBTIQ*-Community im Nürnberger Stadtrat. Das steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans-, intergeschlechtliche und queere Menschen. Als Aktivist war er weit über die Grenzen Nürnbergs hinaus bekannt. Er setzt sich unter anderem dafür ein, dass eine Stele im ehemaligen KZ Flossenbürg aufgestellt wird, die an ermordete Homosexuellem erinnert. Mehr als drei Jahrzehnte hat er sich als "Uschi Unsinn" für die Gleichstellung dieser Menschen eingesetzt.

Bei den Wählern beliebt

Seit der Kommunalwahl 2020 saß Scherzer für die Grünen im Stadtrat. Die Wählerinnen und Wähler haben den gebürtigen Bad Windsheimer von Listenplatz 20, der nicht für einen Einzug ins Stadtparament gereicht hätte, auf Platz 14 vorgewählt. Er war eine prägende Person in der grünen Rathaus-Fraktion und begleitete beispielsweise die Erstellung des "Masterplans Queeres Nürnberg" mit.

Kondolenzbuch liegt im Rathaus aus

Scherzer engagierte sich auch im Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus. So nahm die "Stadträt*in" regelmäßig an Demonstrationen und Kundgebungen gegen Rechts teil. Zudem engagierte sich Uschi Unsinn in der Aidshilfe Nürnberg Erlangen Fürth und moderierte beim Bürgerradio Radio Z in Nürnberg. Noch bis zum Freitag liegt das Kondolenzbuch in der Ehrenhalle im Rathaus Wolffscher Bau für die Öffentlichkeit aus. Dort können sich Bürgerinnen und Bürger eintragen.