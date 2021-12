Nürnberger Rat der Religionen ruft zur Impfung auf

Der Rat der Religionen in Nürnberg ruft alle Mitbürgerinnen und Mitbürger dazu auf, sich impfen zu lassen. Dies sei die wirkungsvollste und beste Möglichkeit, das eigene sowie das Leben der Mitmenschen zu schützen. Impfen sei damit auch Ausdruck religiöser Verantwortung, heißt es in dem Aufruf.

Wissenschaftliche Fakten für Entscheidung heranziehen

Zwar mag es berechtigte Einzelfälle geben, in denen gesundheitliche Gründe gegen eine Impfung sprechen. Wo dies nicht der Fall sei, bittet der Rat der Religionen, jene Argumente, die einer Impfung bisher entgegenstehen, auf Basis wissenschaftlicher Fakten zu überprüfen.

Mitgliedsgemeinden stellen Impfräume in Aussicht

Verschiedene Mitgliedsgemeinden des Rates der Religionen haben bereits Räume in Aussicht gestellt, in denen Impfungen vorgenommen werden können. Der Rat der Religionen in Nürnberg wurde vor vier Jahren als Verein ins Leben gerufen. Zehn Religionsgemeinschaften gehören ihm derzeit an. Sein übergeordnetes Ziel ist das gemeinsame Auftreten der Religionen in der Öffentlichkeit. Der Rat besteht unter anderem aus Mitgliedern der christlichen Kirchen, der muslimischen Moscheevereine und der Israelitischen Kultusgemeinde. Auch Aleviten und Buddhisten gehören dem Verein an.