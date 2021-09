"Nürnberger Rassengesetze" jähren sich: Stadt gedenkt der Opfer

Am 15. September jährt sich die Verkündung der "Nürnberger Rassengesetze" zum 86. Mal. Zum Gedenken legten Oberbürgermeister Marcus König (CSU) und der Vorsitzende des bayerischen Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma, Erich Schneeberger, am Mahnmal für die von den Nationalsozialisten ermordeten Sinti und Roma Kränze nieder.

OB König ruft zum Engagement gegen Rassismus auf

Oberbürgermeister König rief in seiner Ansprache dazu auf, der jetzigen und auch der kommenden Generation die Geschichte zu erzählen. Denn auch heute gebe es noch jeden Tag Fälle von Rassismus: "Und genau deshalb müssen wir aus dieser Geschichte die Lehren ziehen und deshalb ist auch das Erinnern so wichtig." Das Erinnern müsse die Menschen aber auch ermuntern, sich gegen Rassismus und Menschenverachtung einzusetzen. König weiter: "Das ist unser Auftrag, den wir als Stadt und als Gesellschaft wahrnehmen müssen."

Sinti und Roma 1936 den "Nürnberger Gesetzen" unterworfen

Auf direkte Anweisung von Reichsinnenminister Frick vom 3. Januar 1936 wurden Sinti und Roma - so wie bereits jüdische Menschen - den diskriminierenden Bestimmungen der "Nürnberger Gesetze" von 1935 unterworfen. Verbindungen zwischen Sinti/Roma und Nicht-Sinti/Roma wurden untersagt und unter Strafe gestellt. Zahlreiche Angehörige der Minderheit wurden in der Folgezeit in Konzentrationslager deportiert.