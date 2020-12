Nürnberger Radentscheid: Initiatoren übergeben Unterschriften

Die Initiatoren des Nürnberger Radentscheid 2020 übergeben heute Nachmittag die gesammelten Unterschriften für sichereres Radfahren in Nürnberg an Bürgermeister Christian Vogel (SPD). 26.000 seien dabei zusammengekommen, heißt es in einer Mitteilung der Initiative.

Zehn Forderungen wurden dabei formuliert. Diese reichen von mehr Platz für Fahrradfahrer durch breitere Radwege über mehr Sicherheit bis hin zu einem Ausbau der Radschnellwege für den Pendelverkehr.

Radentscheid als Beitrag zum Klimaschutz

Die Initiatoren sehen sich zudem als Teil der Klima- und Verkehrswende. Um den im Stadtrat verabschiedeten Klimaschutzfahrplan zu verwirklichen, sei ein massiver Abbau des Autoverkehrs zugunsten von ÖPNV und klimaneutralem Individualverkehr nötig, so Nicola Mögel vom Nürnberger Radentscheid. Das bedeute auch mehr Radfahrer und Fußgänger.

Am 27. Januar 2021 soll der Stadtrat dann die rechtliche Zulassung des Bürgerbegehrens feststellen, heißt es in der Mitteilung weiter.