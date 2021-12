Nürnberger Querdenken-Demo: Mobilisierung über Rechtsextreme

Seit Monaten demonstriert die Nürnberger Querdenken-Szene meist wöchentlich unter verschiedenen Gruppennamen wie "Querdenken 911", "Schüler gegen die Maskenpflicht", "Schüler stehen auf" oder "Team Menschenrechte" gegen eine angebliche Corona-Diktatur. Der harte Kern der Nürnberger Akteure tritt dabei auf sämtlichen dieser Demonstrationen auf.

Mobilisierung in Chatkanälen bei Telegram

Am Sonntag werden etliche Anhänger der Querdenken-Szene in Nürnberg erwartet. Angemeldet hat die Demonstration die Gruppierung "Schüler stehen auf" und mobilisiert unter dem Motto "Es reicht! Wenn nicht jetzt, wann dann? Nürnberg gegen Impfzwang". Deren Hauptinitiator und Demo-Anmelder bezeichnet sich selbst als "Querdenker" und trägt bei Demonstrationen von "Querdenken 911" Pullover mit der Aufschrift "Querdenken 911 Crew", die nur die maßgeblichen Akteure der Gruppe tragen.

Seit Wochen wird für die Demonstration massiv in Telegram-Kanälen der Szene geworben. Auf Facebook und anderen Plattformen können die Initiatoren die Demonstration allerdings nicht mehr anpreisen, denn der US-Konzern hat bereits im September rund 150 Kanäle der Querdenken-Bewegung gelöscht. Diese seien für eine "koordinierte Schädigung der Gesellschaft" verantwortlich, verbreiteten Falschinformationen und stifteten zur Gewalt an, hieß es von Facebook.

Teilnehmer wollen "Nürnberg fluten"

Für die Demonstration haben die Initiatoren 2.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den Meldebehörden angegeben. Intern wird seit Tagen davon gesprochen, dass es "mindestens 10.000" oder mehr werden. "Lasst uns Nürnberg fluten" schrieb ein Nutzer in der Austauschgruppe für die Demonstration.

Ein Nutzer tippte: "Wir kommen aus Hamburg nach Nürnberg, fahren schon ganz früh los", auch ein anderer will mehr als fünf Autostunden für die Demonstration auf sich nehmen. Auch in bundesweiten, sogenannten "Demo Kalendern" der Szene wird für die Aktion mobil gemacht.

Demo-Anmelder bittet Rechtsextremen um Unterstützung

Vor allem auf Telegram wird derzeit ein Mobilisierungsvideo für die Demonstration in Nürnberg massiv verbreitet. Dieses liegt dem BR vor. Darin zu sehen ist der Schweizer Rechtsextremist Ignaz Bearth. Er spricht, laut eigener Aussage auf Bitten des Demo-Anmelders, zu seinen rund 43.000 Anhängern in seinem Telegram-Kanal. "Geht auf die Straße, unterstützt die Menschen in Nürnberg, mobilisiert und seid die Wende" und ergänzt: "Wir werden verbreiten, dass ihr die Veränderung seid."

Geteilt wird das Video regelmäßig vom Veranstalter der Nürnberger Demo. Der 37-Jährige Bearth war Sprecher und Redner der Pegida-Bewegung in der Schweiz und trat auf Veranstaltungen in Deutschland und Österreich auf. In der Vergangenheit unterstützte er die rechtsextreme Partei Jobbik in Ungarn. "Bearth ist klar der rechtsextremen Szene zuzuordnen. Er pflegt enge Kontakte zu Neonazis in ganz Europa", sagt der Schweizer Journalist Fabian Eberhard von der Schweizer Zeitung "SonntagsBlick" dem BR auf Anfrage.

Querdenken-Gründer zu Gast bei Rechtsextremen

Immer wieder kommentiert der Schweizer Querdenken-Demonstrationen in Deutschland, beschimpfte in einem Livestream Polizeibeamte bei einer Demonstration der Szene als "feige kleine Ratten" und drohte "Wir werden keine vergessen". In der Vergangenheit waren auch führende deutsche Querdenker wie Michael Ballweg bei Ignaz Bearth zu Gast.

Dass der Schweizer einer der einflussreichsten Akteure der deutschsprachigen Querdenker-Szene ist, bestätigt auch der Journalist Eberhard. In der Schweiz sind sogenannte "Corona-Extremisten" ebenfalls aktiv. Ein Schweizer Geheimdienst teilte dem BR mit, dass "ein Teil der Gegner der Corona-Maßnahmen Gewalttaten befürwortet, fördert oder ausübt".

Werbung in Gruppe von Verschwörungsideologen

Für die Demonstration am Sonntag wird auch in der Gruppe "Widerstand 100 Nürnberg/Fürth/Erlangen" mobilisiert, in der auch der Anmelder der Demonstration regelmäßig für die Versammlung wirbt. Bei der Gruppierung handelt es sich um eine teils äußerst radikale Chatgruppe mit rund 3.000 Mitgliedern, die unter anderem von einem Verschwörungsideologen aus Fürth gegründet wurde. Dieser trat in den vergangenen Monaten auch beim rechtsextremen "Compact Magazin" als Interviewpartner auf. Das Magazin ist ein Sprachrohr und eine der reichweitenstärksten Plattformen der sogenannten "Neuen Rechten", warnt vor einer angeblichen "Corona-Diktatur" und berichtet von "Geschichtslügen gegen Deutschland".

Auch in der Austauschgruppe für die morgige Demonstration in Nürnberg werden extrem rechte Inhalte verbreitet. Ein Nutzer behauptet, dass Deutschland keine Verfassung habe – ein bekannter Mythos aus der Reichsbürger-Szene. Doch hier gibt es kritische Nachfragen von anderen Chat-Teilnehmern. Dennoch: Auch in Nürnberg nehmen rechtsextreme Akteure von NPD über "Der dritte Weg" bis hin zum Holocaustleugner- und Reichsbürger-Milieu an den Demonstrationen der Querdenken-Szene teil, bilden jedoch nur einen kleinen Anteil im Vergleich zur Gesamtmenge.

Heterogene Szene und Corona-Leugnung

Schon seit Beginn der Pandemie zeigt sich, dass die Szene heterogen aufgestellt ist, keine einheitliche politische Linie hat. Seit April dieses Jahres beobachtet der Verfassungsschutz Personen und Gruppen der Querdenken-Bewegung. Dafür wurde beim Geheimdienst sogar eine neue Kategorie geschaffen, bei der es um das "Delegitimieren des Staates" geht. Diese neue Eingruppierung war nötig, da der Dienst die Szene am Anfang nicht greifen und kategorisieren konnte. Szenekenner und Experten aus der Wissenschaft jedoch legten sich schon früher fest und sahen in der Szene vor allem antidemokratische Inhalte.

Dass es der Szene nicht nur um die Corona-Maßnahmen geht, zeigt eine Analyse der Redeinhalte der Gruppierung "Querdenken 911" im März dieses Jahres. Dort wurden unter Applaus der rund 550 Teilnehmer Äußerungen getätigt, die mit einem demokratischen Rechtsstaat nicht vereinbar sind. So forderte eine Querdenken-Aktivistin "die Verbrecher an der Staatsspitze" zu verhaften. Dazu müsste man aber "anständige Polizisten" dazu bringen, diese Verhaftungen durchzuführen. Das ginge nur, wenn man genügend Demonstranten auf die Straßen bekommen würde. Ein anderer Akteur sprach davon, dass das Coronavirus eine "falsche Pandemie" und ein "falscher Virus" sei, zudem wurde immer wieder die Existenz des Coronavirus an sich geleugnet.

Neonazi ruft zur Teilnahme an AfD- und Querdenken-Demo auf

Immer wieder nehmen bei den Versammlungen der Szene im fränkischen Raum organisierte Neonazis und Rechtsextreme teil, beispielsweise der NPD, dem Kameradschaftsumfeld oder der Kleinstpartei "Der dritte Weg". Dabei handelt es sich aber meist um – im Gegensatz zur Gesamtzahl der Teilnehmerzahl – relativ wenige Personen. Auch die AfD wird am Sonntag mit Spitzenpolitikern der Partei wie Alice Weidel oder Tino Chrupalla in Nürnberg bei einer eigenen Kundgebung vor Ort sein, die sich gegen einen angeblichen "Impfzwang" richtet.

In den Chatgruppen zur Vorbereitung der Querdenken-Demo stößt das allerdings nicht nur auf Begeisterung. Manche wollen mit der AfD nichts zu tun haben. Dafür ruft ein in der Szene einflussreicher bayerischer Neonazi-Kader dazu auf, als erstes die Querdenker-Versammlung und im Anschluss die AfD-Kundgebung zu besuchen. In Chatgruppen und sozialen Netzwerken kursiert zudem der Aufruf einer rechtsextremen Gruppe nach Nürnberg zu kommen. "Hooligans und Ultras gemeinsam gegen den Impf-Terror" heißt es in dem martialisch gestalteten Aufruf. Als Logo dient ein Zahnrad, das Kennzeichen der größten NS-Massenorganisation im Nationalsozialismus, der Deutschen Arbeitsfront. Garniert ist das Symbol mit den Reichsfarben Schwarz-Weiß-Rot.

Gegenprotest in Nürnberg gegen Querdenker und AfD

In dieser Gemengelage formiert sich aber auch Widerstand gegen die Querdenken-Demonstration und die Versammlung der AfD. So ruft die Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg unter dem Motto "Gemeinsam gegen Corona und Spaltung" zu einer Kundgebung auf. Dort spricht unter anderem Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU).

Auch das Nürnberger Bündnis "Nazistopp" und verschiedene linksradikale Antifa-Gruppen wollen demonstrieren. Im Vorfeld äußerte sich auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann zu den Demonstrationen aus der Querdenken-Szene der vergangenen Tage, wie sie etwa in München stattgefunden haben. Es sei jedermanns Recht, an Demonstrationen teilzunehmen, so Herrmann.

Innenminister Herrmann: "Nicht gemein machen mit Extremisten"

Er appelliere jedoch an alle positiv-engagierten Bürgerinnen und Bürger genau hinzusehen, wo sie da mitliefen: "Dort wo ganz eindeutig Extremisten unterwegs sind, etwa NPD oder Dritter Weg, da kann ich nur dringend empfehlen, sich dem fernzuhalten – man muss sich nicht mit solchen Leuten gemein machen."

Weil in München bei einer Querdenken-Demo auch Journalisten drangsaliert worden sein sollen, sagt Herrmann: "Es ist unsere klare Aufgabe der Polizei, dass sie alle Vertreter der Medien vor Angriffen schützt." In der Vergangenheit wurde der Umgang der Polizei mit Querdenkern in Nürnberg teils heftig kritisiert – auch aus den eigenen Reihen. Für die am Sonntag geplanten Demonstrationen stellen sich die Behörden nach BR-Informationen auf einen langen Einsatz ein.