Nürnberger "Pop-Up"-Bürgeramt zieht erste positive Bilanz

Seit Anfang Juni soll ein sogenanntes "Pop-up"-Bürgeramt in einer ehemaligen Sparkassen-Filiale in der Nürnberger Frankenstraße die Bürgerämter der Stadt entlasten. Heute haben Oberbürgermeister Markus König (CSU) und der Direktor des Nürnberger Bürgerservice Olaf Kuch eine positive erste Bilanz gezogen. Die Termine im "Pop-Up"-Bürgeramt würden nur 14 Tage im Voraus vergeben werden, um längere Wartezeiten zu verhindern, so Kuch. Immer wieder würden online Termine freigeschaltet, diese seien dann aber auch schnell komplett vergeben.

Zuletzt teils wochenlange Wartezeiten

In den vergangenen Monaten hatten sich immer wieder lange Schlangen an den Bürgerämtern gebildet. Betroffene berichteten teils von monatelangen Wartezeiten zum Beispiel für einen Termin für die Beantragung eines Reisepasses. Vor allem durch die Corona-Pandemie sei es zu einem Rückstau bei den Anträgen gekommen, der nun abgearbeitet werden müsse, so der Oberbürgermeister. Unter anderem sorgt aber auch eine Gesetzesänderung für zusätzliche Arbeit: Kinderreisepässe müssen neuerdings nicht mehr nur alle fünf Jahre, sondern jedes Jahr verlängert werden.

Personal deutlich aufgestockt

Das Personal wurde dafür von der Stadt deutlich aufgestockt. Während vor der Corona-Pandemie etwa 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Bearbeitung von Passanträgen betraut waren, seien es nun knapp 90. So können deutlich mehr Termine für Bürgerinnen und Bürger angeboten werden. Einige der neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen befinden sich aber noch in Schulungen.

Langes Anstehen an Bürgerämtern sinnlos

Lange Schlangen, die sich regelmäßig, vor allem in den Morgenstunden, vor dem Bürgeramt Mitte bilden, seien unnötig, betont Bürgerservice-Direktor Kuch. Hier gibt es zwar keine Terminvereinbarung, aber wer während der Öffnungszeiten kommt, werde auch drangenommen, verspricht er. Man könne durchaus erst um 10.00 Uhr oder 11.00 Uhr zum Bürgeramt Mitte kommen. Im "Pop-Up“-Bürgeramt sind dagegen vorherige Terminvereinbarungen nötig.

"Pop-Up"-Bürgeramt bleibt mindestens bis 2024

Der Name "Pop-Up" soll den vorübergehenden Charakter des Bürgeramts in der Südstadt verdeutlichen. Zumindest bis zur Eröffnung des neuen auf dem ehemaligen Quelle-Gelände "The Q" soll es aber erhalten bleiben, so Oberbürgermeister König.