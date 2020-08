Nürnberger Polizist erschießt aggressiven Schäferhund

Am frühen Sonntagabend ist die Polizei wegen eines Streits zwischen zwei Personengruppen in die Nürnberger Pegnitzauen auf Höhe des Westbades gerufen worden. Einer der am Streit Beteiligten hatte einen Schäferhund dabei.

Schäferhund beißt dreimal zu

Mehrere Beamten hatten nach Polizeiangaben versucht, den Streit zu schlichten. Der Schäferhund sei aggressiv gewesen und soll schon vor Eintreffen der Beamten ein Kind und einen Erwachsenen gebissen haben. Dann sei er auch auf einen der Polizisten losgegangen und habe diesen ebenfalls gebissen. Als der Hund erneut auf den Polizisten losging, schoss der Beamte mit seiner Dienstwaffe auf das Tier, so die Polizei.

Hat sich Hund losgerissen?

Der Hund starb kurz darauf in einer Tierklinik. Der verletzte Polizist wurde ins Krankenhaus gebracht. Auch das gebissene Kind und der Erwachsene wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Geklärt werden muss noch, so die Polizei auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks, ob der Hund während der Auseinandersetzung von der Leine gelassen wurde oder ob sich der Hund selbst losgerissen hat.