Nürnberger Polizei zieht Bilanz nach Autokontrollen vor Schulen

Laut einer Mitteilung der Polizei stellten die Beamten in den ersten beiden Schultagen nach den Pfingstferien 114 verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge im Umfeld der Nürnberger Schulen fest. 1.152 Autofahrer waren vor den Schulen und auf Schulwegen zu schnell unterwegs.

Mit 71 km/h durch die Tempo 30-Zone

Ein Autofahrer muss sich demnach auf eine Geldbuße in Höhe von 200 Euro, ein Fahrverbot von einem Monat sowie zwei Punkte im Verkehrszentralregister einstellen. Er raste mit 71 Kilometer pro Stunde durch die Tempo-30-Zone. Die Beamten verwarnten auch 17 Eltern, die nicht angeschnallt waren oder ihre Kinder nicht vorschriftsmäßig gesichert hatten. Darüber hinaus erhielten 33 Verkehrsteilnehmer wegen unterschiedlicher Verfehlungen mündliche Verwarnungen.

Appell an Autofahrer

Das Polizeipräsidium Mittelfranken und der "Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung im Großraum Nürnberg" bitten auch zum Ende der ersten Schulwoche die Autofahrer darum, auf Schüler im Straßenverkehr besonders Rücksicht zu nehmen. Dazu gehört beispielsweise besondere Vorsicht rund um Schulen, an Bus- und Straßenbahnhaltestellen sowie an Zebrastreifen.

Parken in zweiter Reihe verboten

In zweiter Reihe vor Schulen zu parken ist verboten, genauso wie das Halten in Feuerwehranfahrtszonen. Grundsätzlich sollen Verkehrsteilnehmer stets bremsbereit sein, wenn Kinder in Sicht sind, da damit zu rechnen sei, dass sich viele nicht hundertprozentig an die Verkehrsregeln halten, beziehungsweise noch nicht vollkommen mit ihnen vertraut sind.