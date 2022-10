Nürnberger Polizei warnt vor neuer Trickbetrüger-Masche

Die Täter beschmutzen zunächst unbemerkt die Kleidung ihrer Opfer. Dann sprechen sie die Geschädigten auf die Flecken an, um sie abzulenken. Dabei wird versucht Geld zu entwenden.

Bargeld auf Boden platziert

In einem Fall sprachen gleich vier Unbekannte einen Mann in einem Parkhaus auf einen Fleck an seinem Jackett an. Da der Mann den Kontakt zunächst ignorierte, platzierten die Täter noch Bargeld auf dem Boden, um die Aufmerksamkeit herzustellen und um den Komplizen Zeit zu verschaffen, Bargeld aus dem Auto des Angesprochenen zu stehlen. Auch dies gelang aber nicht.

Beim Geldabheben beobachtet

In einem zweiten Fall hob eine Frau zunächst einen höheren Bargeldbetrag bei ihrer Bank ab und begab sich zu einem Drogeriemarkt in der Königstraße. Das Geld hatte sie in einem Kuvert in ihrer Handtasche verstaut. Im Geschäft wurde sie auf Schmutz an ihrer Hose und Jacke angesprochen und hierdurch abgelenkt. Die Täter gaben ihr zudem Taschentücher, um den Fleck beseitigen zu können. Währenddessen entnahm eine weibliche Unbekannte den Umschlag aus der Handtasche der Frau, was diese jedoch sofort bemerkte. Als die Geschädigte laut nach der Polizei rief, ergriffen die Personen die Flucht. Das Kuvert ließen sie zurück.

Kriminalpolizei befürchtet neue Masche

Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass die späteren Opfer bereits beim Abheben größerer Mengen Bargeld ausgespäht und verfolgt werden. Die Täter beschmutzen unbemerkt die Kleidung und nehmen dann hierüber Kontakt auf.