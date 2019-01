Nürnberger Polizei hat jetzt vier Pferde

Die beiden Politiker haben heute die ersten vier Polizeipferde Max, Noris, Lorenz und Hermes vorgestellt. In der Frankenmetropole sollen in Zukunft bis zu 35 Polizeipferde mit ihren Reitern für Sicherheit sorgen. Sie wollen vor allem bei Großveranstaltungen wie Fußballspielen, Open-Air-Konzerten, beim Streifendienst in Parks und bei Fahndungen und Suchmaßnahmen im Gelände im Einsatz sein.

"Mit dem weiteren Ausbau berittener Einheiten erreichen wir mehr Sicherheit im öffentlichen Raum und eine verbesserte Sichtbarkeit der Polizei. Berittene Polizei stärkt das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung deutlich – sie stehen für Respekt, Übersicht und Sympathie." Markus Söder (CSU), bayerischer Ministerpräsident

Auch mehr Pferde in Oberbayern

Bayernweit ist geplant, die Reiterstaffel auf 100 Pferde und Reiter auszubauen. Neben Nürnberg soll die Reiterstaffel in München von 35 auf 60 Pferde vergrößert werden. In Rosenheim ist weiterhin eine Reitergruppe mit fünf Polizeipferden im Einsatz.