Nürnberger Polizei gelingt großer Schlag gegen Drogenszene

Wie die Polizei mitteilte, konnten die Beamten seit Mitte 2016 mehrere Kilogramm Heroin, Opium und Marihuana sicherstellen. Die Kripo Nürnberg hatte sich ab 2016 verstärkt auf den Rauschgiftmarkt konzentriert, da neue Akteure in der Szene aufgetaucht waren.

"Es war schnell erkennbar, dass es sich überwiegend um iranische Staatsangehörige handelt. Das führte dazu, dass man polizeilich einen Schwerpunkt setzte, um aufzuklären: Wie handeln sie? Wie versorgen sie sich? Wollen sie den Markt übernehmen?" Georg Schalkhaußer, Kriminaldirektor

Schalkhaußer zufolge versuchten die neuen Akteure, den Heroinmarkt in Nürnberg zu dominieren. Dabei gingen sie immer professioneller vor. Zuletzt etablierte sich Anfang des Jahres eine elfköpfige Organisation um einen 39-jährigen iranischen Asylbewerber im Nürnberger Stadtteil Gostenhof. Vor drei Wochen beschlagnahmten Polizisten in dessen Wohnung 170 Gramm Heroin, 23.000 Euro Bargeld und eine Rolex-Uhr. Zudem stellten sie einen BMW sicher.

Drogen und Bargeld beschlagnahmt

Insgesamt wird derzeit gegen 27 Personen ermittelt. Große Erfolge im Kampf gegen einzelne Drogendealer konnte die Polizei auch schon Anfang des Jahres verbuchen. Bis März 2018 durchsuchten die Polizisten 124 Wohnungen und stellten dabei insgesamt zwei Kilogramm Heroin, 1,3 Kilogramm Opium und ein Kilo Marihuana, sowie knapp 90.000 Euro sicher.

Teils hohe Haftstrafen

Gegen 135 Beschuldigte wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. 96 Beschuldigte wurden bereits verurteilt – Großteils zu Freiheitsstrafen, sagte Oberstaatsanwältin Antje Gabriels-Gorsolke. Elf der Beschuldigten erhielten beispielsweise Freiheitsstrafen von fünf Jahren bis sieben Jahren und sechs Monaten ohne Bewährung, so Gabriels-Gorsolke.

Suche nach Drogenversteck geht weiter

Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Derzeit konzentrieren sich die Beamten auf die Lieferanten und Hintermänner. Die Drogendealer aus Nürnberg sollen bundesweit vernetzt gewesen sein. Zudem sucht die Polizei nach weiteren Drogenverstecken. Die Dealer hatten scheinbar die Drogen in Fünf-Liter-Behältern aus Plastik in Grünstreifen vergraben.