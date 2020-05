Nürnberger Polizei bereitet sich auf mehrere Corona-Demos vor

Nach Angaben eines Polizeisprechers ist noch nicht klar, wo genau die Großdemo stattfinden wird.

„Die Polizei bereitet einen größeren Einsatz vor, damit die Beschränkungen, die noch gelten, auch eingehalten werden.“ Stefan Bauer, Polizeipräsidium Mittelfranken

Die Polizei will mit einer "starken" Präsenz im gesamten Stadtgebiet vertreten sein. Als Reaktion auf die am vergangenen Wochenende auch in Nürnberg stattgefundene "Corona-Demonstration" folge die Polizei der Weisung des Bayerischen Innenministeriums, diese Proteste im Innenstadtbereich zu unterbinden.

Maskenpflicht und Abstandsgebot

Abstandsregeln und Maskenpflicht könnten bei einem nicht abschätzbaren Zustrom von Passanten von den Veranstaltern dann nicht mehr gewährleistet werden. Angesichts mehrerer Anmeldungen unterschiedlicher Organisatoren sind das Polizeipräsidium und das Ordnungsamt der Stadt Nürnberg in ständigem Kontakt. Das Ordnungsamt, das für die Genehmigung der Versammlungen zuständig ist, will sich am Donnerstag (14.05.20) zu Einzelheiten äußern.