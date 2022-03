Nürnberger Pirckheimer-Preis für Menschenrechte verliehen

In Nürnberg ist am Samstag der Pirckheimer-Preis für Menschenrechte verliehen worden. Er ging an das Nürnberger Menschenrechtszentrum und der Flüchtlingsdienst des Jesuitenordens "Jesuit Refugee Service".

Auszeichnung im Namen der Äbtissin Pirckheimer

Die Auszeichnung ist nach der Nürnberger Äbtissin Caritas Pirckheimer benannt, die im 16. Jahrhundert für die damals aufkommenden Ideale des Humanismus kämpfte. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Geburtstag der Namenspatronin im März findet als Höhepunkt eine Preisverleihung des Caritas-Pirckheimer-Hauses statt, einer Bildungseinrichtung der Erzdiözese Bamberg. Heuer habe das Thema Menschenrechte angesichts des Krieges in der Ukraine "noch viel größere Brisanz erhalten", hieß es beim Festakt in Nürnberg. In jedem Krieg würden Menschenrechte verletzt.

Preisträger engagieren sich für Menschenrechte

Der unabhängige, gemeinnützige Verein "Nürnberger Menschenrechtszentrum“ setzt sich seit mehr als 30 Jahren für die Bekanntmachung und Umsetzung der Menschenrechte ein. Die Expertise seiner ehrenamtlichen Mitglieder genieße unter nationalen wie internationalen Menschenrechtspolitikern "höchstes Ansehen", sagte die Laudatorin Doris Katheder vom Caritas-Pirckheimer-Haus. Sie würdigte den Nürnberger Verein für dessen Bildungsangebote rund um die "Straße der Menschenrechte" wie auch für seine Anti-Diskriminierungsprojekte und Fortbildungen für Schulklassen, Polizei und Bundeswehr. Den Preis nahmen die Vorstandsmitglieder Michael Krennerich und Alice Speck entgegen. Menschenrechtsengagement sei letztlich "Ausdruck einer Einstellung, die sich dauerhaft und immer wieder bewähren muss", sagte Krennerich, der auch Inhaber des Lehrstuhls für Menschenrechtspolitik an der Uni Erlangen-Nürnberg ist.

Preisträger im Einsatz für Flüchtlinge

Einen Pirckheimer-Preis hat auch der Jesuit Refugee Service Deutschland (JRS) erhalten, der unter anderem Stützpunkte in Berlin und Nürnberg unterhält. Der Flüchtlingsdienst des Jesuitenordens wurde 1980 als Reaktion auf die Not vietnamesischer Bootsflüchtlinge gegründet. Heute ist der JRS in mehr als 50 Ländern aktiv. In Deutschland engagiert sich der Flüchtlingsdienst für Abschiebehäftlinge und Menschen mit unsicherem oder ohne Aufenthaltsstatus. Neben Seelsorge leistet der JRS auch Rechtsberatung für Asylsuchende. Der Flüchtlingsdienst nimmt außerdem Stellung zu Entwicklungen der Flüchtlingspolitik und mahnt zur Einhaltung der Menschenrechte.

Erzbischof mahnt Menschenrechte an

Die Preisverleihung wurde mit einem Vespergottesdienst eröffnet, den der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick gehalten hat.

"Die Menschenrechte sind keine Selbstläufer! Wenn sie nicht immer wieder ins Bewusstsein gebracht werden, wenn sie nicht immer wieder verteidigt werden, dann verlieren sie ihren Wert und ihre Bedeutung im Bewusstsein, schließlich auch ihre Einhaltung." Erzbischof Ludwig Schick

Den Pirckheimer-Preis gibt es seit 2009. Er wird seitdem jedes Jahr an Projekte, Einzelleistungen und Engagements in der Region Nürnberg verliehen.