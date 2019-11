Nürnberger Pflegepreis wird erstmals verliehen

Mit dem Preis sollen innovative Modelle und Ansätze in der Pflege gefördert und bekannt gemacht werden. Am heutigen Dienstag (05.11.) wird erstmals der Nürnberger Pflegepreis verliehen.

Auszeichnungen für drei Einrichtungen

Der Preis ist mit insgesamt 10.000 Euro dotiert und geht an drei Vereine in Nürnberg: den evangelischen Gemeindeverein Nürnberg-Mögeldorf e.V., den Pflegedienst des Pflegezentrums Sebastianspital und die Caritas Sozialstation und Tagespflege Nürnberg Nord e.V. - Bei den Ausgezeichneten handelt es sich um Pilotprojekte zur umfassenden Hospiz- und Palliativversorgung sowie um ein Quartierskonzept für ältere Menschen.

Pflegepreis fördert neue Konzepte

Der Nürnberger Pflegepreis würdigt Projekte, die neue Wege gehen, sich innovativ mit der Betreuung von älteren Menschen auseinandersetzen. So bietet der erste Preisträger, der evangelische Gemeindeverein, beispielsweise eine umfassende Betreuung an, von der ambulanten Hospiz- und Palliativ-Beratung bis hin zum Tageshospiz und einer integrierten Wohngemeinschaft.

"Gewürdigt werden die Entwicklung, Einführung und Umsetzung innovativer praktischer Konzepte, die Vorbildcharakter besitzen und andere zur Nachahmung ermuntern sollen." Stadt Nürnberg

Das Thema Pflege rücke angesichts einer zunehmend älter werdenden Bevölkerung immer mehr in den Fokus. Die Zahl der Pflegebedürftigen wird in den kommenden Jahren weiter zunehmen und deren Versorgung die Leistungserbringer vor quantitative wie qualitative Herausforderungen stellen, so die Stadt Nürnberg.

Städte und Gemeinden werden immer mehr mit dem Thema konfrontiert. Erschwerend kommt hinzu, dass seit Jahren ein "Pflegenotstand" herrscht, also Personal Mangelware ist. Daraus resultieren oft auch schlechte Arbeitsbedingungen und der Qualitätsmangel in der Altenpflege, der mit einem neuen Pflege-TÜV beseitigt werden soll. Auch mit der Nürnberger Qualitätsoffensive "Gute Pflege" soll diesen Umständen entgegengewirkt werden. Neben anderen Projekten ist der Nürnberger Pflegepreis ein wichtiger Baustein der Qualitätsoffensive.

Um 17 Uhr werden die Preise heute im Saal des Heilig-Geist-Spitals überreicht.