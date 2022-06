Nürnberger Oper im Nazi-Bau: Wohin mit der Bühne?

Es ist keine einfache Aufgabe, vor der die Fachjury in Nürnberg steht. Fest steht: Die Oper soll in die ehemalige NS-Kongresshalle ziehen, solange das Opernhaus kernsaniert wird. Büros, Garderobe und Probenräume finden im alten Nazi-Bau Platz. Die Bühne samt Zuschauerraum passt aber nicht in die hufeisenförmige Kongresshalle. Ein Ergänzungsbau ist nötig. Der genaue Standort ist umstritten.

Standort-Empfehlung für Ergänzungsbau der Oper

Das Fachgremium sichtet nun die Vorschläge von acht nationalen und internationalen Architekturbüros. Die Jury, die zusammengesetzt ist aus Vertretern der Kultur, Politik, Architektur, Geschichtswissenschaft und Gesellschaft, will im Anschluss heute Abend eine Empfehlung für den Standort des Ergänzungsbaus aussprechen.

Ob außen oder innen: Varianten stoßen auf Kritik

Der Ergänzungsbau soll entweder im Innenhof oder vor der Fassade errichtet werden. Die Variante im Innenhof wird von Denkmalschützern und Historikern kritisiert. Denn gerade die Leere des Innenhofs und dessen schlechter, verwitterter Zustand stehe im Gegensatz zur polierten Außenfassade der Kongresshalle und symbolisiere das Scheitern der Nazis. Standorte an der Außenseite sorgen wiederum für Unmut bei den Nürnbergern Schaustellern, sollte der angrenzende Volksfestplatz einbezogen werden, oder bei Umweltschützern, sollte der Bau zu nahe an das Ufer des Dutzendteichs heranreichen.