Nürnberger Nachbarschaftsprojekt Wolfsgarten ausgebremst

Noch ist der Wolfsgarten eine große Baustelle, doch im Sommer soll es hier Spielplätze, jede Menge Platz zum Toben und die Möglichkeit zum Gärtnern geben. Silke und Phil Würzberger sind die Begründer der ehrenamtlichen Initiative "Wolfsherz" und dessen Projekt "Wolfsgarten" in Gostenhof. Ihr Ziel: auf dem Gelände des ehemaligen Hochseilgartens soll ein naturnahes kulturelles Begegnungs- und Nachbarschaftsprojekt entstehen. Doch dieses ist nun in Gefahr.

Öffentlicher Gemeinschaftsgarten droht zu scheitern

Bereits im vergangenen Jahr haben sie begonnen aus einer verwahrlosten Brache einen öffentlichen Gemeinschaftsgarten zu machen. Die Stadt Nürnberg macht den beiden nun jedoch vorerst einen Strich durch die Rechnung. Mit dem jetzigen Konzept ist das Projekt "Wolfsgarten" nicht umsetzbar.

Wolfsgarten bekommt Umweltpreis, aber keine Genehmigung

Im vergangenen Jahr hat die Stadt Nürnberg die Initiative "Wolfsherz" und ihr Projekt "Wolfsgarten" mit dem Umweltpreis ausgezeichnet. Trotzdem ist es die Kommune, die das Projekt nun ausbremst. Denn die Stadt Nürnberg verweigert den Würzbergers die Nutzungsgenehmigung für ihr Projekt. Im Wolfsgarten sollen auch Konzerte und ein kleiner Cafébetrieb angeboten werden – nach Ansicht der Stadt eine kommerzielle Nutzung, Deshalb führt die Baubehörde die Stellplatzverordnung an. Der zufolge müssen bei neuen Bauvorhaben nach unterschiedlichen Schlüsseln unterschiedlich viele Parkplätze nachgewiesen werden. Nach aktueller Berechnung bräuchte der Wolfsgarten etwa 15 Parkplätze.

Es beißt sich natürlich wahnsinnig, dass wir auf der einen Seite den Umweltpreis bekommen, worüber wir uns sehr gefreut haben. Doch nun verlangt die Stadt, dass wir mal eben 15 Parkplätze zur Verfügung stellen. Und damit dann vielleicht auch noch Boden versiegeln müssten. Das widerspricht sich doch“ Silke Würzberger, Initiatorin Projekt "Wolfsgarten"

Parkplatz-Ablöse – damit droht das Aus

Um die Parkplätze nicht bauen zu müssen, können sie auch abgelöst werden. Je nach Lage kann der Preis dafür variieren. In Gostenhof liegt die Ablösesumme pro Parkplatz bei 10.500 Euro. Insgesamt müsste die Initiative "Wolfsherz" also eine Summe von mehr als 150.000 Euro aufbringen. Für die Würzbergers und ihre gemeinnützige Unternehmergesellschaft ein Schock. Denn damit droht dem Projekt das Aus. Der Garten finanziert sich weitgehend aus Spenden. So kann die Initiative Anschaffungen für den Garten bezahlen, aber auch die monatliche Pacht finanzieren. Für größere Investitionen wie die Parkplatz-Ablöse reicht das Geld nicht. Weil die Stadt die Nutzungsgenehmigung nicht erteilt, kann die Initiative auch keine weiteren Einnahmequellen generieren.

"Dadurch, dass wir die Nutzungsgenehmigung noch nicht haben, können wir auch das Gelände nicht wirklich öffnen, könne keine wirtschaftlichen Einnhamen generieren, können keine Veranstaltungen machen. Was wir eigentlich bräuchten, um die Pacht weiter zu bezahlen. "Silke Würzberger

Stadt fordert Nachbesserungen beim Konzept

Nachdem ihr Projekt zu scheitern droht, suchen Phil und Silke Würzberger das Gespräch mit dem Baureferenten der Stadt Nürnberg. Daniel Ulrich hört sich die Argumente der beiden Initiatoren an und erläutert den Standpunkt der Stadt. Die kritisiert, dass der kommerzielle Nutzen des Gartens zu sehr im Fokus stehe. Schließlich seien im Wolfsgarten auch Konzerte geplant, für die Tickets verkauft werden sollen. Auch das geplante Café weise auf ein kommerzielles Interesse hin. Die Stadt signalisiert den Würzbergers trotzdem, das Projekt "Wolfsgarten" weiter unterstützen zu wollen. Daniel Ulrich verlangt von den Initiatoren jedoch Nachbesserungen im Konzept für den Garten. So müsse vor allem der pädagogische Nutzen deutlicher im Vordergrund stehen.

"Die Freischankfläche, der Biergarten zusammen mit einem kommerziellen Theater erzeugen einen Stellplatzbedarf. Eine Jugendnutzung mit Umwelt-Bildungsarbeit… weil Kinder ja kein Auto haben, erzeugt hier weniger oder gar keinen Stellplatzbedarf. Das heißt, sobald das Konzept passt, ist auch das Stellplatzthema weg." Daniel Ulrich, Baureferent Stadt Nürnberg

Erste Fans schon im Sommer 2020

Pfadfinder, Tanz- und Theatergruppen, Kindertagesstätten, Schulklassen und Seminargruppen belebten das Areal schon im vergangenen Sommer. Auch Erlebnis- und Kunstpädagogen sowie Pädagogen der Lebenshilfe waren regelmäßig mit ihren Kursen und Abteilungen im Wolfsgarten, beteiligten sich an der Gestaltung des Grundstücks. Geplant sind auf dem Areal auch ein Atelier-Zelt und ein grünes Klassenzimmer.

Ein Gemeinschaftsprojekt für Gostenhof

Silke und Phil Würzberger wollen ihr Konzept für den Wolfsgarten noch einmal gründlich überarbeiten und der Stadt dann erneut vorlegen. Sie sind optimistisch, dass die Kommune ihnen dann die Nutzungsgenehmigung erteilen wird. Die beiden hoffen, im Frühling richtig durchstarten zu können. Noch in diesem Jahr könnten Familien, Künstler, Vereine und Schulen in Gostenhof dann von dem Nachbarschaftsprojekt profitieren.