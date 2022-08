Nürnberger Energieunternehmen erhöht Erdgaspreise

Für Kunden der N-Ergie steigen die Erdgaspreise zum 1. Oktober. Wie das Unternehmen mitteilt, gibt es die gesetzlich festgelegte "Gasbeschaffungsumlage" in Höhe von 2,419 Cent pro Kilowattstunde (netto) an die Kunden weiter. Die Kilowattstunde inklusive der Mehrwertsteuer kostet künftig 2,88 Cent mehr. Der Grundpreis soll unverändert bleiben.

43 Euro mehr pro Monat für Drei-Personen-Haushalt

Für Privathaushalte entspricht das - je nach Erdgasprodukt und -verbrauch - einer Preissteigerung von durchschnittlich 28 Prozent. In einer Beispielrechnung für einen Haushalt von drei Personen kommt die N-Ergie so auf Mehrkosten von 43 Euro monatlich. Die Abschlagszahlungen würden automatisch angepasst, alle Kunden in einem persönlichen Anschreiben informiert.

In einer Mitteilung wirbt das Energieversorgungsunternehmen um Verständnis. Die höheren Kosten seien "Ausdruck der aktuellen politischen Lage". Das fehlende russische Erdgas müsse von anderen Importeuren teuer gekauft werden. Zudem seien die Beschaffungskosten gestiegen und weitere Preiserhöhungen für die N-Ergie-Kunden "zu einem späteren Zeitpunkt" deshalb nicht ausgeschlossen. Im Zuge der Preiserhöhung verweist das Unternehmen auf seine Internetseite mit Tipps zum Energiesparen.