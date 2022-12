Nürnberger Motorradclub feiert Nikolaus mit Obdachlosen

Der Nürnberger Ableger des deutschlandweiten Motorradclubs Streetbunnycrew veranstaltet am Nikolaustag nach zwei Jahren Corona-Pause wieder ein Essen für Obdachlose. Zunächst werden etwa 100 wohnungslose Menschen mit Bussen am Nürnberger Hauptbahnhof abgeholt. Dann gibt es ein Weihnachtsessen und Geschenke.

Obdachlosen-Weihnacht mit Geschenken und Hygiene

Im Fürther Logenhaus werden die Menschen von den Ehrenamtlichen dann mit Wildschweinbraten, Klößen und Blaukraut versorgt, sagte der Organisator Joerg Werstat dem BR. Die Verpflegung kommt von Sponsoren, die Mitglieder des Motorradclubs servieren. Außerdem haben die "Hasen" schon im November Schlafsäcke, Hygieneartikel und Kleidung für die "Obdachlosen-Weihnacht" gesammelt, die sie den obdachlosen Menschen zur Verfügung stellen.

Als rosa Häschen auf Spendenfahrt

Die bundesweit aktive Streetbunnycrew engagiert sich seit Jahren für Kinder, Wohnungslose oder auch verunglückte Motorradfahrer. Zum ersten Mal fuhren im Jahr 2011 einige Nürnberger Biker in rosa Hasenkostümen. Ihr ungewöhnliches Auftreten nutzen sie auch bald für soziales Engagement: So gründen sie 2013 den gleichnamigen Verein, dem nach eigenen Angaben mittlerweile rund 150 Mitglieder angehören, die ganz unterschiedliche Spendenaktionen starten. 2018 wurde dem Verein in Nürnberg die Gemeinnützigkeit anerkannt. Mittlerweile gibt es elf Sektionen, darunter im Allgäu, Bayern-Nord/Ost, Ingolstadt, München und Unterfranken genau wie Berlin-Brandenburg und Hamburg.