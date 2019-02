Nürnberger Messerstecher - Polizei informiert

Angriff um 5 Uhr morgens

Gestern gegen 5 Uhr am Sonntagmorgen waren eine 18- und eine 21-Jährige von einem Discobesuch nach Hause unterwegs gewesen. Unvermittelt wurde eine der beiden auf der Fürther Straße in Nürnberg von einem Mann mit einem Messer angegriffen.

Begleiterin geht auf Täter los

Die 18-Jährige wehrte den Täter ab, der auf ihre Bekannte einstach. Dabei verlor der mutmaßliche Täter einen Schuh und flüchtete stadteinwärts. Die 21-Jährige Frau wurde durch Messerstiche schwer verletzt. Vor der Tat hatte es nach Erkenntnissen der Ermittler kein Gespräch zwischen den Beteiligten gegeben. Die junge Frau sei ohne erkennbaren Anlass attackiert worden. Ihre Begleiterin hatte kurz nach der Tat der Polizei Hinweise geben können, sagte ein Sprecher.

Mit zahlreichen Beamten, Diensthunden und einem Hubschrauber fahndete die Polizei bis zum Sonntagmittag nach dem Mann. Dann konnte sie einen 25-Jährigen festnehmen.

Im Dezember hatte ein Mann in Nürnberg drei Frauen mit Messern angegriffen und schwer verletzt. Auch er hatte nach Polizeiangaben unvermittelt zugestochen. Seine Opfer hatte der Deutsche nicht gekannt. Wegen versuchten Mordes in drei Fällen sitzt er in Untersuchungshaft.