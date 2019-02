Nach Nürnberger Messerattacke: Verdächtiger wohl psychisch krank

Der 25-jährige Iraker soll gestern gegen fünf Uhr mit einem Messer, dessen Klinge zwölf Zentimeter lang war, einmal auf eine 21-Jährige eingestochen haben. Der Täter konnte durch eine 18-jährige Freundin des Opfers in die Flucht geschlagen werden, so Roman Fertinger, mittelfränkischer Polizeipräsident. Das Opfer erlitt einen Stich im Oberkörperbereich, wurde aber nicht lebensgefährlich verletzt und wird derzeit noch im Krankenhaus behandelt.

100 Beamte fahndeten nach Messerstecher

An der Fahndung nach dem Täter waren über 100 Polizeibeamte beteiligt. Wenige Stunden später konnte der 25-jährige Tatverdächtige festgenommen werden, so Fertinger. Dabei kam der Polizei der Zufall zu Hilfe: In einem Krankenhaus hatte der psychisch auffällige Mann gegenüber einer Ärztin erklärt, dass er an einem Angriff auf zwei Frauen beteiligt gewesen war. Der Mann wurde ins Bezirksklinikum Erlangen eingeliefert.

Tatverdächtiger in Deutschland aufgewachsen

Die Staatsanwaltschaft geht von versuchtem Mord aus. In einer ersten Vernehmung machte der Mann keine Angaben zur Tat. Die Polizei wartet jetzt noch auf die Ergebnisse der DNA-Auswertung. Der Tatverdächtige ist nach Informationen der Staatsanwaltschaft in Deutschland aufgewachsen. Ein Mediziner bestätigte in einer ersten Untersuchung eine psychische Krankheit.

Erinnerung an Messerstecher vom Dezember

Erst im Dezember hatte ein Mann in Nürnberg drei Frauen im Alter von 26, 34 und 56 Jahren niedergestochen. Alle drei Opfer waren am Oberkörper schwer verletzt worden - zwei der Frauen waren zeitweise in Lebensgefahr. Eine Polizeistreife hatte damals einen mehrfach vorbestraften 38-Jährigen ohne festen Wohnsitz festgenommen. Wenig später wurde Untersuchungshaft gegen den Mann verhängt. Der Täter ist geständig. Die Polizei sieht bisher allerdings keine direkte Verbindung zwischen diesen Taten, so Polizeisprecher Michael Konrad.