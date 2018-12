Nürnberger Messerangriff: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Weitere Informationen morgen Mittag

Nähere Einzelheiten sollen am Sonntag um 12.30 Uhr bei einer Pressekonferenz in Nürnberg mitgeteilt werden. An dieser wird voraussichtlich auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) teilnehmen.

Die drei Frauen waren am Donnerstagabend binnen weniger Stunden an nah beieinander liegenden Tatorten niedergestochen und schwer verletzt worden. Die Polizei hatte seither mit einer 40-köpfigen Sonderkommission nach dem Täter gesucht und Zeugen aufgefordert, sich zu melden. Sie bedankte sich bei der Bevölkerung für die "Vielzahl an eingegangenen Hinweisen".