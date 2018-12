Nürnberger Messerangriff: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Der Mann, den die Polizei als tatverdächtig im Fall der Nürnberger Messerattacke festgenommen hat, stammt nach Informationen des Bayerischen Rundfunks aus Berlin. Es handelt sich um einen Deutschen, bestätigte eine Polizeisprecherin. Unklar ist noch, ob er dauerhaft in Nürnberg wohnhaft ist und wie genau die Ermittler auf die Spur des Mannes gekommen sind. Ob er bereits ein Geständnis abgelegt hat, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Tatverdächtig: Ein 38-jähriger Deutscher aus Berlin

Der 38-jährige Mann, der sich mittlerweile in Untersuchungshaft befindet, wird verdächtigt, am Donnerstag Abend (13. Dezember) im Nürnberger Stadtteil St. Johannis drei Frauen niedergestochen und lebensgefährlich verletzt zu haben.

Wie die Polizei berichtete, hatte sich der erste Angriff um 19.20 Uhr im Kirchenweg ereignet. Zunächst hatte ein Unbekannter eine 56-jährige Frau, die in Richtung Johannisstraße unterwegs war, niedergestochen. Gegen 22.45 Uhr wurde eine zweite Frau in der Arndtstraße Opfer eines unbekannten Täters. Kurz darauf griff ein Unbekannter eine 34-Jährige an und stach ebenfalls auf sie ein.

Festnahme aufgrund eines DNA-Abgleichs

Am Samstag hatte die Polizei tagsüber berichtet, es würden noch "mehrere Personen" festgehalten, bis ihre Personalien und ihr Alibi für den Tatzeitpunkt überprüft sind, so Polizeisprecherin Elke Schönwald. Am Abend kam dann die Mitteilung, dass ein Tatverdächtiger aufgrund eines DNA-Abgleichs festgenommen wurde.