Nürnberger Menschenrechtspreis für chinesische Aktivistin

Der Nürnberger Menschenrechtspreis 2021 geht an die chinesische Aktivistin Sayragul Sauytbay. Das hat Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) als Vorsitzender der Jury bekannt gegeben. Die Preisträgerin habe die Zustände in chinesischen Straf- und Umerziehungslagern für ethnische Minderheiten bekannt gemacht. Sayragul Sauytbay gehört der kasachischen Minderheit in China an.

Haft und Umerziehung, Asyl in Schweden

Sie ist ehemalige Angestellte des chinesischen Staats und wurde beschuldigt, die Grenze nach Kasachstan illegal überschritten zu haben. Sie wurde verhaftet und kam in ein Umerziehungslager. Dort musste sie Mitgefangenen die chinesische Sprache, Kultur und Politik beibringen. Nachdem sie wieder freigekommen war, konnte sie über Umwege nach Schweden fliehen, wo ihr und ihrer Familie Asyl gewährt wurde.

Auszeichnung als "International Woman of Courage"

Die heute 45-Jährige berichtete in der Folge von Gehirnwäsche, Folter und unmenschlichen Bedingungen in den Lagern. Im vergangenen Jahr zeichnete der damalige US-Außenminister Mike Pompeo sie mit dem "International Woman of Courage"-Preis aus.

Signal des Friedens und der Völkerverständigung

Der Nürnberger Menschenrechtspreis wird seit 1995 verliehen. Er ist mit 15.000 Euro dotiert und soll ein Symbol für ein neues Selbstverständnis Nürnbergs sein. Aus der ehemaligen Stadt der nationalsozialistischen Reichsparteitage und der menschenverachtenden Rassengesetze sollen nur noch Signale des Friedens und der Völkerverständigung ausgehen. So heißt es in der Satzung. Der Preis soll am 15. Mai 2022 in Nürnberg verliehen werden.