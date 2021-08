Nürnberger macht Nelson-Mandela-Platz ehrenamtlich sauber

Siegfried Wagener kniet auf dem Boden und kehrt die Scherben einer Bierflasche zusammen. Die Grünfläche auf dem Nelson-Mandela-Platz in Nürnberg nennt er seine "Arbeitsstelle". Jeden Morgen um sieben Uhr macht er hier sauber – außer es ist Sonntag oder ein Feiertag. Geld bekommt er dafür nicht. Der 63-jährige Hartz IV-Empfänger kümmert sich ehrenamtlich um die Grünfläche seit rund einem Jahr, seitdem der Platz neu eröffnet wurde. "Damit es einfach schöner aussieht und sauber ist", sagt Wagener, der in der Nähe wohnt.

Müll im Park: Kippen, Kronkorken, Kondome

Ausgerüstet mit einer Stofftasche und Handschuhen sucht er den Platz ab. Glasscherben, Zigarettenkippen, Kronkorken: Alles wandert in seinen Beutel. Auch Hundekot hebt er auf und hat extra mehrere Plastikbeutel dabei. Unangenehm sind aber auch Essensreste, sagt Siegfried Wagener. "Das Kurioseste, das ich hier gefunden habe, war ein mehr als zwei Meter langes Elektrokabel. Aber auch eine Zahnbürste, Kondome, Toilettenpapierrollen und künstliche Fingernägel habe ich schon entdeckt", sagt Wagener kopfschüttelnd.

Besonders nach gutem Wetter viel Müll auf Grünfläche

Die Nürnberger Stadtreinigung kümmert sich auch um die Grünfläche, leert die Mülleimer und räumt auf. "Ich mache aber die Details, für die die Stadtreinigung keine Zeit hat", so der 63-Jährige, der gerade Zigarettenkippen einzeln aufsammelt und in seinen Beutel packt. Nach einer Stunde ist seine Tasche an diesem Tag nur halb gefüllt. Das freut ihn. An anderen Tagen, besonders wenn das Wetter gut war, hat Wagener auch schon sechs Beutel voller Unrat zum Mülleimer gebracht. Diese sind um die gesamte Grünfläche verteilt – es sind eigentlich nur wenige Schritte bis dorthin. Das ärgert ihn: "Die paar Meter kann man doch laufen. Selbst wenn der Eimer voll ist, kann man seinen Müll zumindest daneben stellen."

Kinder sollen auf Grünfläche spielen können

Für seine Arbeit erhält der 63-Jährige keinen Cent, ab und zu Mal ein Dankeschön. Auch der Oberbürgermeister der Stadt hat ihm schon eine Karte geschrieben. So lange er kann, will Siegfried Wagener weitermachen. An seinem "freien Tag" sitzt er nämlich gerne in dem sauberen Park. "Wenn am Sonntag die Kinder hier Fußball spielen und man weiß, die Kinder müssen nicht aufpassen, dass sie in Hundehinterlassenschaften oder Glasscherben treten. Das ist herrlich. Dann weiß ich: Du hast deine Arbeit richtiggemacht."