Nürnberger Lokaljournalismus-Projekt droht das Aus

"Nürnberg braucht nicht mehr Nachrichten, es braucht andere", sagt eine zuversichtliche Alexandra Haderlein in einem Video der Relevanzreporter. Ihre Arbeit sei vergleichbar mit investigativen, journalistischen Recherchen, die viel Zeit in Anspruch nimmt. Doch tiefgründige journalistische Recherchen, Geschichten und Nachrichten kosten Geld. Und das fehlt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des lokaljournalistischen Projekts Relevanzreporter.

"Letzter Versuch" für die Relevanzreporter

"Es ist ein letzter Versuch", schreibt Haderlein, die Gründerin der Relevanzreporter, Ende September. Bis zum 8. November wollen sie über die Crowdfunding Seite "startnext" 20.000 Euro einsammeln. Gelingt es ihnen, wäre das ein Signal weiterzumachen, sagt die ehemalige Redakteurin der Nürnberger Nachrichten. Bislang sind von den 20.000 Euro erst 7.100 Euro zusammengekommen. Das Crowdfunding läuft allerdings noch 15 Tage.

Noch arbeiten alle ehrenamtlich

Noch arbeiten sie und ihr 20-köpfiges Team rein ehrenamtlich. Alle sind ausgebildete, professionelle Medienschaffende. So auch Lilien Wege, Hörfunkjournalistin und Moderatorin. Einmal in der Woche produziert sie zusammen mit einer Kollegin einen 10-minütigen Podcast, mit dem Titel: "Nürnberg Morgen - was nächste Woche in Deiner Region wichtig wird."

Angebot für 20 und 30-Jährige

Lilien Wege denkt, dass sie vor allem jüngere Menschen ansprechen können, die vielleicht nicht mehr eine Zeitung in die Hand nehmen und lieber digitale Angebote nutzen. Klima und Nachhaltigkeit, das seien gut geklickt Themen. Zwei Beispiele für Artikel der Nürnberger Relevanzreporter: Wie könnte der Nürnberger Reichswald in der Zukunft aussehen? Oder das Thema: Warum wählen wir nicht digital?

Lokaljournalismus für Clubmitglieder

Seit zwei Monaten gibt es auf der Internetseite eine Bezahlschranke. Mitglieder können für acht Euro im Monat alle Angebote nutzen und sich auch redaktionell beteiligen, ähnlich wie in einem Sportverein. So können sie etwa bei Redaktionskonferenzen dabei sein und auch Themenvorschläge einbringen. Noch sei die Zahl der Mitglieder nur zweistellig, sagt die Gründerin Alexandra Haderlein. Ziel seien über 2.600 Mitglieder, damit das Bezahlmodell funktioniert.

Crowdfunding als Türöffner

Finanziell absichern kann eine erfolgreiche Crowdfunding-Aktion das gemeinnützige Community-Projekt nicht. Alexandra Haderlein sieht die Aktion dann auch eher als Türöffner. Sie hofft auf Stiftungen oder Förderprogramme, die sie bisher noch nicht kennen. Am Konzept wollen sie nicht rütteln. Die Relevanzreporter wollen weiterhin einen unabhängigen, konstruktiven Lokaljournalismus für Nürnberg und die Region machen.