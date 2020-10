Nürnberger Löwe "Subali": Gut Aiderbichl für Rettung des Tiers

Könnte der Nürnberger Löwe "Subali"ein neues Zuhause auf einem Tiergnadenhof von "Gut Aiderbichl" finden? Geschäftsführer Dieter Ehrengruber schließt das zumindest nicht von vornherein aus. Dem BR-Studio Deggendorf sagte Ehrengruber auf Anfrage, die Rettung des Löwen sei aus seiner Sicht "spannend". Allerdings habe Gut Aiderbichl derzeit weder ein passendes Gehege für eine große Raubkatze, noch eine Genehmigung zur Haltung der Tiere. Er wolle sich aber intensiv mit dem Fall auseinandersetzen, so Ehrengruber. Eine Umsiedlung von "Subali" zum Beispiel ins Gut Aiderbichl Deggendorf ist also zumindest kurzfristig nicht möglich.

Gut Aiderbichl betreibt Tier-Gnadenhöfe

Gut Aiderbichl mit seinem Stammhaus in Henndorf am Wallersee (Salzburg) betreibt Tier-Gnadenhöfe. Drei dieser Anlagen, das Stammhaus im österreichischen Henndorf und die Höfe in Deggendorf (Niederbayern) bzw. Iffeldorf (Oberbayern, Lkr. Weilheim-Schongau) sind öffentlich zugänglich. Darüberhinaus gibt es noch weitere Tier-Rettungsprojekte der Aiderbichl-Stiftung: Unter anderem eine Anlage bei Wien, in der ehemalige Labor-Schimpansen betreut werden.

Tötung des wohl zeugungsunfähigen Löwen-Männchens?

Gestern war bekannt geworden, dass ein möglicherweise zeugungsunfähiger Löwe den Tierpark in Nürnberg vor eine schwere Frage stellt. "Subali" sollte die Nachzucht im Zoo sichern. Weil aber seit mehr als zwei Jahren zusammen mit dem Weibchen "Aarany" kein Nachwuchs kommt, hatte Nürnbergs Tiergarten-Chef Dag Encke sogar eine möglich Tötung des Löwen-Männchens ins Spiel gebracht. Hintergrund ist, dass die Haltungsplätze für große Raubkatzen in Zoos begrenzt sind. Allerdings ist wohl noch vollkommen unklar, ob überhaupt und wann "Subali" getötet werden soll. Die Diskussion könne wohl Jahre dauern, zitiert die Deutsche Presse-Agentur (dpa) in einer Meldung Tiergartenchef Dag Encke.