Nürnberger Linke fordert kostenlose FFP2-Masken für Bedürftige

Wer ab kommenden Montag mit Bus und Bahn fahren oder einkaufen will, braucht verpflichtend eine FFP2-Maske. Das hat die Staatsregierung beschlossen. Die Linke im Nürnberger Stadtrat fordert nun in einem Schreiben an den Nürnberger Oberbürgermeister die Stadt zum schnellen Handeln auf.

"Das Sozialamt, das Jobcenter und die Tafeln müssen umgehend kostenfrei FFP2-Masken abgeben, um die Möglichkeit des Einkaufens und der Nutzung der Öffis für alle Menschen zu gewährleisten." Titus Schüller, Stadtrat in Nürnberg, Die Linke

FFP2-Maskenpflicht verschärfe soziale Ungleichheit

In einer Mitteilung des Nürnberger Stadtrates Titus Schüller (Die Linke) heißt es, die FFP2-Maskenpflicht sei überstürzt eingeführt worden. Die Staatsregierung habe bei ihrem Beschluss Menschen mit geringem Einkommen offensichtlich nicht im Blick gehabt.

Eine FFP2-Maske koste in der Apotheke knapp 5 Euro, das verschärfe die soziale Ungleichheit. "In den nächsten vier Tagen müssen sich mehrere hunderttausend Menschen in Nürnberg mit FFP-2 Masken eindecken, um einkaufen zu können und mit Bussen und Bahnen fahren zu dürfen", so Schüller. Die Linke fordert deshalb den Nürnberger Oberbürgermeister auf, schnell zu handeln: Die Masken müssten an Bedürftige kostenfrei ausgegeben werden - etwa vom Sozialamt, den Jobcentern und den Tafeln. Jeder müsse die Möglichkeit haben, Einkaufen zu gehen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren.