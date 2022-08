Nürnberger Lebkuchen-Produzenten im Gas-Dilemma

Offiziell startet die Lebkuchensaison in Nürnberg am ersten September-Wochenende. Dann wird auch die Produktion hochgefahren. Angesichts der explodierenden Energiepreise hat der größte Lebkuchenfabrikant der Stadt aber schon mal vorsorglich im Juli mit der Produktion der Weihnachtsspezialität begonnen.

Lebkuchen ist energie-intensiv

Der Lebkuchen, voller Nüsse und Honig, gibt nicht nur Energie, er verbraucht auch ziemlich viel davon bei der Herstellung. Kein Wunder also, dass die Lebkuchenfabrikanten sorgenvoll auf die explodierenden Energiekosten schauen.

"Wir sind natürlich nichts anderes als eine große Bäckerei. Am meisten Energie braucht der Lebkuchen im Ofen", erklärt Andreas Hock, Unternehmenssprecher von Lebkuchen Schmidt in Nürnberg. Sechs Backstraßen mit einer Länge von 40 bis 45 Meter laufen auf 240 Grad Celsius – da ginge natürlich die meiste Energie rein. Außerdem würden im Anschluss die Lebkuchen gekühlt, damit sie frisch bleiben. Das sei alles sehr energieintensiv, so der Unternehmenssprecher.

Zum Artikel Hohe Gaspreise bringen bayerische Firmen in Bedrängnis

Lager füllen bevor Preise noch mehr ansteigen

Um eventuellen Produktionsausfällen im Herbst wegen Gasmangels vorzubeugen, hat Lebkuchen Schmidt die Dreischicht-Produktion bereits im Juli gestartet. Lebkuchenbacken also rund um die Uhr –sechs Tage die Woche. Pro Tag werden jetzt hier drei Millionen Lebkuchen gebacken und verpackt. Es geht darum die Lager zu füllen, bevor die Energiepreise noch weiter ansteigen.

Auch der Lebkuchen wird teurer

"Wir gehen nicht davon aus, dass wir als Lebensmittelerzeuger von verfrühten Gasabstellaktionen betroffen sind", so Hock. Es werde genug produziert werden können, aber es wird teurer werden. Allein aufgrund der gestiegenen Energiepreise rechnet der Betrieb in diesem Jahr mit ca. 4,5 Millionen Euro an Mehrkosten.

Zutaten werden nicht ausgehen

Gute Nachrichten gibt es zumindest aus den Rohstofflagern: Da zahlen sich jetzt die langjährig gepflegten Geschäftsbeziehungen aus. Rohstofflieferanten und Erzeuger hätten genügend Ware geliefert. "Wir machen uns keine Sorgen, dass uns irgendwelche Zutaten für die Lebkuchen ausgehen", so Andreas Hock. Es drohe also kein Lebkuchenmangel an Weihnachten! Und wie immer, wird wohl der meiste Lebkuchen im November und Dezember verkauft werden.