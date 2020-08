vor 44 Minuten

Nürnberger Land: Scheune im Wald brennt komplett aus

In der Nähe von Mimberg im Landkreis Nürnberger Land ist am Donnerstagnachmittag eine Scheune in einem Waldstück komplett niedergebrannt. Ein Übergreifen der Flammen auf den Wald konnte verhindert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.