Nürnberger Land: Gemeinde beklagt erhöhte Arsenwerte im Wasser

Erhöhte Arsenwerte im Trinkwasser der Gemeinde Burgthann im Landkreis Nürnberger Land beschäftigen derzeit das dortige Landratsamt. Der Grund für die erhöhten Werte seien derzeit Lieferengpässe bei dem Flockungsmittel, mit dem Arsen aus dem Wasser gereinigt wird, so das Amt. Für Bürgerinnen und Bürger bestehe durch die erhöhten Werte derzeit keine Gesundheitsgefahr, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bestätigte.

Trotz erhöhter Werte: keine Gesundheitsgefahr für Bevölkerung

In der Trinkwasserverordnung ist ein Grenzwert für Arsen in Höhe von 0,01 Milligramm/Liter (10 Mikrogramm pro Liter) festgelegt. Der in Burgthann festgestellte Wert im Trinkwasser liegt bei 0,014-0,017 Milligramm/Liter.

Burgthann hat naturgegeben höheren Arsenwert im Trinkwasser

Arsen kommt praktisch überall im Boden in geringen Konzentrationen vor und gelangt durch Verwitterung in gelöster Form auch in das Grund- und Rohwasser. Dem Landratsamt zufolge gehört Burgthann zu den Regionen, in denen die natürlichen Arsengehalte im Grund- und Rohwasser höher als in anderen sind. Um den Arsenwert unter den Grenzwert zu halten, wird das Trinkwasser in der Gemeinde im Nürnberger Land normalerweise mit Eisen(II)-sulfat gefiltert und aufbereitet. Allerdings "gibt es bei diesem Stoff wie bei vielen anderen Dingen aufgrund der angespannten weltpolitischen Situation seit einiger Zeit Lieferengpässe", so das Landratsamt.

Ersatzstoff reinigt nicht so gut wie Eisen(II)-sulfat

Die Wasserversorgung Burgthanns verwende deswegen aktuell Eisen(III)-sulfat als alternatives Flockungsmittel für das sonst eingesetzte Eisen(II)-sulfat. Allerdings bringe der Ersatzstoff trotz chemischer Verwandtschaft bisher nicht die gewünschten Ergebnisse: die Arsen-Konzentration lasse sich durch das Eisen(III)-sulfat nicht ausreichend reduzieren. Deshalb seien die Experten des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zu Rate gezogen worden und die Anlage wurde entsprechend angepasst.

Derzeitige Arsenkonzentration im Wasser nicht gefährlich

Werden hohe Arsengehalte über einen langen Zeitraum "eingenommen", können chronische Vergiftungserscheinungen und Tumore die Folge sein. Dafür seien, so das Landratsamt, jedoch weit höhere Mengen und ein längerer Zeitraum erforderlich als es jetzt im Nürnberger Land der Fall sei. So gehe es bei der sogenannten "Reichensteiner Krankheit" – einer chronischen Arsenvergiftung durch Trinkwasser – um Werte von 0,6 mg/ Liter, die über Jahre regelmäßig aufgenommen wurden. Das entspreche um dreißig bis sechzig Mal höheren Konzentrationen als die von 0,014-0,017 mg/l, die sich zurzeit im Trinkwasser in der Gemeinde Burgthann befinden.

LGL toleriert Wert von bis zu 0,03 mg/l bis Mai 2025

Nach einer aktuellen toxikologischen Einschätzung des LGL kann für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren ein Arsengehalt im Trinkwasser bis zu 0,03 mg/l toleriert werden, "da akute und chronische gesundheitliche Effekte für diesen Zeitraum und bis zu diesem Wert unwahrscheinlich sind", heißt es weiter. Dies gelte für alle Bevölkerungsgruppen, auch für Schwangere und Säuglinge.Deshalb hat sich das Gesundheitsamt dazu entschieden, eine Ausnahmegenehmigung für die Wasserversorgung von Burgthann bis zu einem Höchstwert für Arsen im Trinkwasser von 0,03 mg/l bis Mai 2025 zu erteilen.