Nürnberger Kripo macht Erpresser dingfest

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth geht davon aus, dass der 42-jährige Mann, der sich in zuletzt in Niedersachsen aufgehalten hatte, bei mehreren Personaldienstleistern Erpressungsversuche unternommen hatte. In Erpresserschreiben soll er den Firmeninhabern oder auch leitenden Angestellten mit dem Tod gedroht haben. In mindestens einem Fall enthielten die Briefe auch eine Substanz, die zur Herstellung von Sprengstoff verwendet werden könne, so die Polizei.

Geldprobleme und Ehe-Aus als Motive

So versuchte der Mann, Bitcoins im Gegenwert von mehreren Millionen Euro zu erpressen, teilte die Polizei mit. Bei einer Wohnungsdurchsuchung im niedersächsischen Heidekreis fanden Polizisten Sprengstoffe, eine scharfe Schusswaffe sowie Computer-Hardware. Die Polizei bezeichnet den 42-Jährigen, der früher selbst bei einem Personaldienstleister beschäftigt war, als hochintelligent und mit hoher krimineller Energie ausgestattet. Mittlerweile habe der Mann ein Geständnis abgelegt. Ein Motiv für die Tat dürften Geldprobleme sowie das Ende seiner Ehe gewesen sein, erklärte die Polizei.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!