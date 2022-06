Nürnberger Kripo ermittelt: Lösemittel-Fässer illegal entsorgt

Weil Unbekannte im Nürnberger Stadtteil Kleingründlach Fässer mit Lösemitteln illegal entsorgt haben, ermitteln nun die Nürnberger Kripo und das Landeskriminalamt. Nach Angaben der Polizei wurden die insgesamt neun Fässer in der Zeit zwischen dem vergangenen Freitag (17.06.22) und dem vergangenen Samstag auf einem Feldweg nahe der Brucker Straße abgestellt.

Marode Fässer mit Lösemittel kontaminieren Boden

Dabei handelte es sich um sieben Metallfässer mit einem Volumen von 200 Litern und um zwei 60 Liter Fässer. Der Großteil der Fässer befand sich in einem maroden Zustand – aus einem trat der Inhalt bereits aus. Der kontaminierte Boden musste von der Berufsfeuerwehr Nürnberg ausgehoben werden. Die Fässer wurden nach dem Abtransport durch die Feuerwehr von der Polizei sichergestellt. Eine Analyse beim Bayerischen Landeskriminalamt ergab, dass es sich beim Inhalt vorwiegend um Lösemittel handelt, die in Lackier- und Malerbetrieben oder Druckereien verwendet werden.

Zeugen gesucht

Das Fachkommissariat für Umweltstraftaten der Nürnberger Kriminalpolizei hofft nun auf Zeugen. So werden Spaziergänger oder Landwirte gesucht, die in der Zeit von Freitag bis Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der "Hohen Weiden" wahrgenommen haben. Zudem werden Nachbarn gesucht, in deren Umgebung sich niedergelassene oder inzwischen aufgegebene Maler- oder Lackierbetriebe bzw. Druckereien befinden. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 / 21 12 - 33 33 entgegen.