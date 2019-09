Nürnberger Konzertsaal: raffiniertes Schallschutzkonzept geplant

Die zentralen Punkte des Konzepts wurden heute bei einer Sitzung der Konzerthaus-Kommission vorgestellt. Sowohl die Autos, Lkws als auch die Straßenbahn der angrenzenden Münchener Straße und Schultheißallee sollen im Gebäude nicht zu hören sein.

Spezialfundament soll Schwingungen dämpfen

Auch im Innern sollen Geräusche von Lüftungsanlagen, Fahrstühlen oder von Gesprächen aus dem Foyer nicht in den Konzertsaal dringen. Damit das gelingt, will das zuständige Ingenieurbüro unter anderem ein spezielles Fundament gießen lassen, damit sich Schwingungen der Straßenbahn nicht auf das Gebäude übertragen. Zudem wird der Konzertsaal als massiver Kubus aus bis zu 40 Zentimeter dickem Stahlbeton gebaut, damit Geräusche nicht hineindringen.

Anregungen aus Luzern

Des weiteren sollen leise Aufzüge und Lüftungsanlagen zum Einsatz kommen. Bei der Akustik selbst will sich Nürnberg an den besten Konzertsälen der Welt orientieren. Dazu besuchte eine Delegation unter anderem den Schweizer Konzertsaal in Luzern, der als erstklassig gilt. Aus Luzern wird zum Beispiel die Form des Konzertsaals übernommen, die einer Schuhschachtel gleicht: lang, schmal, hoch.

Fertigstellung für 2023 geplant

Die Kosten für den Konzertsaal stehen noch nicht fest. Eine erste Schätzung wird aber spätestens bei den Haushaltsverhandlungen der Stadt Nürnberg bekannt gegeben. Schon jetzt ist klar: Der Freistaat wird 75 Prozent der Kosten übernehmen. Die Stadt Nürnberg zahlt den Rest. Der Nürnberger Konzertsaal soll direkt neben der Meistersingerhalle entstehen. 2021 startet der Bau. 2023 soll der Konzertsaal fertig sein und Platz für 1.500 Besucher bieten.