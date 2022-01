Nürnberger Kongresshalle: Ausstellung zum umstrittenen Nazi-Bau

Die Frage beschäftigt viele: Was soll mit der Nürnberger Kongresshalle auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände passieren? Ab morgen will eine Ausstellung der Stadt alte, verworfene und neue Ideen zeigen und so verschiedene Blickwinkel beleuchten.