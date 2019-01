Nürnberger Klinikum sucht ehrenamtliche Demenzbegleiter

Das Klinikum Nürnberg sucht Menschen, die sich ehrenamtlich im Klinikum Nürnberg Süd als Begleiter von Menschen mit Demenz engagieren wollen. Für diese Aufgabe werden Interessierte an mehreren Nachmittagen speziell geschult.

Schulung zum Demenzbegleiter

Die kostenlose Schulung des Zentrums für Altersmedizin im Klinikum Nürnberg beginnt am 9. Februar. Wer gerne Demenzbegleiter werden möchte, kann sich am Dienstag, den 29. Januar, von 16.30 bis 18.30 Uhr im Klinikum Nürnberg Süd über die Aufgabe und die Schulung informieren. So erfahren die Teilnehmer mehr über die Krankheit und über den Klinikablauf. Das Klinikum Nürnberg setzt seit 2011 auf Demenzbegleiter auf den Stationen.

Steigende Zahl an Demenz-Patienten

Demenz zählt zu den häufigsten Erkrankungen im Alter. Dabei verschlechtert sich die geistige Leistungsfähigkeit stetig – etwa das Gedächtnis, das Denkvermögen und die Sprache. Wie das Klinikum erklärt, nimmt der Anteil der älteren Menschen, die an einer Demenz erkrankt sind, stetig zu.

Demenz bestimmt Klinik-Alltag

Ein Krankenhausaufenthalt sei jedoch insbesondere für stark verwirrte und demente Menschen eine Ausnahmesituation, so das Klinikum. Sie fühlten sich in der neuen Umgebung unsicher und hilflos. Allerdings sind die Erkrankten häufig nicht wegen ihrer Demenz, sondern aufgrund einer anderen Erkrankung wie zum Beispiel einem Herzinfarkt oder Sturz in Behandlung. Doch auch im Versorgungsalltag bestimme die Demenz das Geschehen auf der Station. Deshalb seien Demenzpatienten besonders betreuungsintensiv.

Da das professionelle Krankenhaus-Personal schon extrem ausgelastet sei, sei das Klinikum auf ehrenamtliche Unterstützung angewiesen. Denn Demenzpatienten fühlten sich sicherer, wenn sie Menschen um sich haben, die sich für sie Zeit nehmen und zuhören.