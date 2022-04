Nürnberger Kleinod: Holzschuherkapelle fast fertig

Nach aufwändigen Sanierungsarbeiten sind Ende April die Kunstwerke der Holzschuherkapelle an ihren angestammten Platz zurückgekehrt. Rund sechs Jahre lang lagen Totenschilde und Figuren, gehüllt in atmungsaktive Folie, in einem städtischen Depot. Die historische Kapelle ist damit wieder vollständig und auch das Außengerüst kann bald abgenommen werden.

Falls alles klappt wie vorgesehen, kann der Bürgerverein St. Johannis pünktlich zur Johannis-Kirchweih im Juni (24. - 28. Juni 2022) Führungen in dem Kleinod anbieten. Über Jahre war das nicht mehr möglich gewesen.

Kapelle als Zielpunkt eines Kreuzweges

Als die Pest im Mittelalter wütete, durften die Toten nur noch außerhalb der Stadtmauern begraben werden. So wurde der ursprünglich kleine Johannisfriedhof erweitert. Ein Kreuzweg führte vom Tiergärtnertor durch die Burgschmietstraße und Johannisstraße bis zum Friedhof.

Den Abschluss bildet ein kulturhistorisch bedeutendes Original vom Nürnberger Steinmetz Adam Kraft in der Holzschuherkapelle: eine eindrückliche Figurengruppe. Sie zeigt die Grablegung von Jesus Christus. Diese Figurengruppe in einer Wandnische der Kapelle gilt als Meisterwerk, auf das die Bürgerinnen und Bürger in St. Johannis auch besonders stolz sind.

"Wir sagen manchmal zum Spaß, dass Johannis der schönste Stadtteil Nürnbergs ist. Wenn wir jetzt so ein sensationelles Kunstwerk zeigen dürfen, dann können wir alle in St. Johannis Lebende sehr stolz sein." Ewald Weschky, Bürgerverein St. Johannis e.V.

Die Auferstehung von Jesus Christus ist schließlich in einem dreiteiligen Bild am Altar zu sehen. So bietet die Kapelle einen Abschluss des Kreuzweges voller Frieden und Hoffnung.