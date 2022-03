Nürnberger Kirchenglocken läuten für die Ukraine

Europaweit sollen am Donnerstag die Kirchenglocken vieler Städte zum Friedensgeläut für die Ukraine läuten – auch in Nürnberg. Wie das evangelisch-lutherische Dekanat Nürnberg mitteilt, haben bereits St. Lorenz, St. Jobst und St. Johannis ihre Teilnahme bestätigt. Um 12.00 Uhr mittags soll das Glockenläuten demnach für sieben Minuten andauern, "jede Minute für einen Tag dieses unsinnigen Krieges", heißt es in der Mitteilung weiter.

Glockenläuten: Zeichen der Solidarität und Trauer

Mit dem Glockenläuten möchte man sich solidarisch mit den Menschen erklären, die den Krieg aushalten und um ihr Leben bangen müssen. Auch als Ausdruck der Trauer für die Toten aller beteiligten Länder soll das Läuten verstanden werden, heißt es.