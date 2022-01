Nürnberger Kirche wird zur "Kulturkirche" umgebaut

Die Nürnberger Dreieinigkeitskirche im Stadtteil Gostenhof soll zu einer "Kulturkirche" umgebaut werden. Noch liegt der Bauantrag bei der Stadt, sagt Pfarrer Peter Bielmeier dem BR. Der Pfarrer hofft allerdings, dass im Herbst die Bauarbeiten beginnen können.

Veränderte Nutzungsgewohnheiten

Mit dem Umbau reagiere die evangelische Kirche auf veränderte Nutzungsgewohnheiten. Für etwa 40 Gottesdienstbesucher einmal in der Woche sei die Kirche zu groß. Gleichzeitig haben vor der Corona-Pandemie 40 Konzerte im Jahr immer wieder den Kirchensaal mit Menschen gefüllt, erklärt Bielmeier.

Flexible Bestuhlung, moderne Licht- und Tonanlagen

So soll die Kirche etwa eine flexible Bestuhlung bekommen, damit bis zu 350 Menschen Platz haben. Außerdem soll die Kirche eine moderne Licht- und Tonanlage bekommen. Die Kirchengemeinde wolle nicht mehr nur für die evangelischen Menschen im Quartier da sein, sondern offen sein für alle Bewohner des Stadtviertels.

Kritik an an den Plänen

Der Kantor und Organist der Dreinigkeitskirche Christian Gabriel übt Kritik an den Plänen und spricht von einem "Rückbau". Tatsächlich würden mit der neuen "flexiblen Bestuhlung" etwa 100 Plätze wegfallen, sagt Pfarrer Peter Bielmeier. Einen Bedarf für so viele Plätze hätte es jedoch in den vergangenen zehn Jahren nicht gegeben.

Umbau kostet über 4 Millionen Euro

4,2 Millionen Euro soll der Umbau kosten. Zwei Millionen sollen den Plänen zu Folge die evangelische Landeskirche und das Dekanat zahlen. Für den Rest kommt die Kirchengemeinde selbst auf und zwar über den Verkauf eines Mietshauses. "Wir sind begeistert," sagt Dekan Dirk Wessel zu den Plänen. Der Umbau sei im Dekanatsausschuss einstimmig beschlossen worden. Das Ziel sei es die Kirche zu erhalten. Künftig sei dann beides möglich: Gottesdienste und Konzerte.