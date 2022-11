Nürnberger Kinderweihnacht: "Wie Kinder Weihnachten sehen"

Es sind berührende Bilder, kombiniert mit frech-fröhlichen Kommentaren. Kinder kennen die weihnachtlichen Rituale und Bräuche, und dennoch haben sie ganz andere Assoziationen und Fantasien dazu als Erwachsene, so der Veranstalter. In der Ausstellung "Kinder erklären Weihnachten" bringen sie in Bild und Text ihre Sichtweisen auf ihren Alltag, ihr Familienleben, ihre Gefühle, Wünsche, Träume und Ideen, kurz: ihr Weltverständnis, zum Ausdruck.

Auf dem Hans-Sachs-Platz bis Heilig Abend

Die Ausstellung ist auf der Kinderweihnacht in der Hütte des Spielzeugmuseums ab dem 14. November zu sehen und täglich von 10.00 bis 21.00 Uhr geöffnet. Am Heilig Abend ist von 10.00 bis 14.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Die Kinderweihnacht läuft seit gestern, während der Nürnberger Christkindlesmarkt erst am 25. November eröffnet.