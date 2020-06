Nürnberger Karstadt-Filialen: Stadt und Verdi wollen kämpfen

Der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König (CSU) und Wirtschaftsreferent Michael Fraas (CSU) treffen sich heute mit den Betriebsräten der von der Schließung bedrohten Karstadt-Filialen an der Lorzenkirche und im Einkaufszentrum Langwasser. Die Ergebnisse der Beratungen sollen am Nachmittag bei einer Pressekonferenz bekanntgegeben werden.

Verdi: Schließungen "nicht in Stein gemeißelt"

"Wir hoffen, dass die Stadtspitze uns im Kampf um den Erhalt der Standorte unterstützt", erklärte Jaana Hampel, Gewerkschaftssekretärin bei Verdi im Vorfeld der Gepräche. Die Konzernleitung von Galeria Karstadt Kaufhof habe ihr signalisiert, dass die Schließungen "nicht in Stein gemeißelt" seien. "Die Häuser in Nürnberg machen trotz des Personalabbaus in den vergangenen Jahren gute Umsätze. Ein Großteil davon geht aber für die horrenden Mieten drauf. Hier müssen sich die Vermieter bewegen, dann würde die Unternehmensleitung einen Fortbestand der Häuser in Betracht ziehen", so Hampel weiter.

Protestaktionen geplant

Von der geplanten Schließung der beiden Standorten in Nürnberg sind rund 300 Mitarbeiter betroffen. Am Donnerstag (25.06.20) und Freitag (26.06.20) finden in den Filialen an der Lorenzkirche und bei Karstadt in Langwasser Betriebsversammlungen statt. Begleitet werden sie nach Gewerkschaftsangaben von Protestaktionen der Mitarbeiter.