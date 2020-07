vor 8 Minuten

Nürnberger Juristin wird Bundesrichterin am BGH

Die Nürnberger Juristin Julia Ettl wird Richterin am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Die 44-Jährige wurde am Donnerstag vom Richterwahlausschuss in Berlin für diesen Posten gewählt.