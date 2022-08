Nürnberger Johannisfriedhof: Wertvolles Barock-Epitaph saniert

Die Nürnberger Epitaphien-Stiftung hat in Zusammenarbeit mit dem Künstler Thomas Haydn ein wertvolles Epitaph aus der Barockzeit sanieren und ergänzen lassen. Das fertiggestellte Ensemble wurde nun auf dem Johannisfriedhof vorgestellt. "Das ist eines der bedeutendsten Epitaphien dieser Zeit und auch kunsthistorisch sehr wertvoll", sagte Vorstandsmitglied Sven Heublein. 12.000 Euro hat die Stiftung in das Anfang 2020 in Auftrag gegebene Projekt investiert.

Mehr als 300 Jahre altes Epitaph

Ein Löwe mit aufgerissenem Maul und scharfen Krallen, darunter ein kunstvoll gestalteter Helm sowie ein Wappen, auf dem eine Palme und ein steigender Löwe zu sehen sind – das ist das Epitaph für Wolff Magnus Schweyer auf dem Johannisfriedhof. 1701 wurde der wohlhabende Bankier dort beigesetzt, der sich die aufwendige Metallarbeit als Erinnerungsstück leisten konnte. Im Laufe der Jahrhunderte sind Helm und Löwe abhandengekommen, Rost fraß sich durch den Unterbau. Nun ist das Ensemble, von dem es nur einen alten Kupferstich als Vorlage gab, wieder vollständig.