Nürnberger Integrationsrat: Parteien wollen Satzung ändern

Nach der Diskussion um diskriminierende und rassistische Äußerungen zweier Mitglieder des Nürnberger Integrationsrates in den sozialen Medien, stellen CSU, SPD und Grüne im Nürnberger Stadtrat nun einen gemeinsamen Antrag, teilten die Fraktionsvorsitzenden der drei Parteien mit. Demnach soll der Integrationsrat künftig die Möglichkeit haben, Mitglieder dem Stadtrat zur Abberufung vorzuschlagen, sollten diese gegen die Grundsätze des Gremiums verstoßen.

Abberufung nach Pflichtverletzung möglich

Dazu müsste die derzeitige Satzung ergänzt werden. Die Bayerische Gemeindeordnung sehe im Artikel 19 Abs. 2 vor, dass ehrenamtlich tätige Personen von der Stelle, die sie berufen hat, abberufen werden können, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn das Mitglied Pflichten gröblich verletzt oder sich als unwürdig erwiesen hat, heißt es in der Mitteilung. Bevor der Antrag im Stadtrat behandelt wird, soll der Integrationsrat selbst die Änderungen und Ergänzungen beraten.

Linke-Fraktion mit eigenen Anträgen

Die Stadtratsgruppe der Linken beteiligt sich nicht an diesem Antrag und stellt stattdessen zwei eigene Anträge: In einem Dringlichkeitsantrag wird der Stadtrat in der kommenden Sitzung gebeten, die beiden Integrationsratsmitglieder zum Rücktritt aufzufordern. In einem weiteren Antrag plädieren die Linken für eine Erweiterung in der Satzung des Integrationsrates. Darin soll ein Passus aufgenommen werden, der festlegt, dass Mitglieder des Gremiums, die sich rassistisch oder diskriminierend äußern, abberufen werden können.

Posts liegen mehrere Jahre zurück

Es geht um Facebook-Posts aus den Jahren 2013 bis 2017. "Bitte verstehen Sie, dass es für mich einfacher ist, 'Zigeuner' zu schreiben statt 'Arbeitslose der Roma-Ethnie mit Vorstrafen'", postete CSU-Mitglied Ionela van Rees-Zota. Auch ihre Kollegin im Integrationsrat, Galina Condrea – sie ist nicht in der CSU – hatte in Posts in dem sozialen Netzwerk den Begriff "Zigeuner" verwendet.